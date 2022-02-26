اقتصادية ولذيذة.. كفتة الدجاج اللبنانية على أصولها لطعم خرافي ستزين سفرتك على طريقة أفخم المطاعم

تعد وصفة كفتة الدجاج اللبنانية من الأكلات الشهية وسريعة التحضير، وهي بمثابة تجديد عن الوصفات العامة والتقليدية للدجاج مثل طريقة عمل الدجاج المقلي في الزيت، وطريقة عمل الدجاج في الفرن، طريقة عمل الدجاج بالصلصة، فيمكن إعدادها بجانب طبق من السلطة الشهي.

لعمل كفتة الدجاج يمكن تحضير المقادير عن طريق الآتي:

تحضير ملعقة كبيرة من الريحان، ملعقة من الزعتر الجاف، ملعقة ريحان، وفلفل، وبيضة، وحبة باذنجان.

بالإضافة إلى ذلك ملعقة صغيرة من الملح، ونصف كوب من الكزبرة الطازجة والمفرومة.

يتم تحضير 500 جرام من الفراخ المفرومة الطازجة، وثلاث ملاعق من الثوم المهروس.

لعمل كفتة الدجاج يمكن اتباع الخطوات التالية:

يوضع الدجاج المفروم في إناء مناسب، ثم يمزج معه باقي المقادير.

بعد ذلك يضاف الملح والفلفل الأسمر ثم يتم التقليب جيدًا.

ثم تغلف الوصفة بشكل محكم ثم وضعها بالثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بتحضير الأعواد الخشبية وغمسها في الماء لمدة نصف ساعة.

ثم يتم تحضير الشواية وتشغيلها.

بعد ذلك تخرج الوصفة من الثلاجة ثم يتم تشكيلها على شكل كرات صغيرة ووضعها في الأعواد الخشبية.

ثم توضع كرة من خليط الدجاج داخل كل عود وكرة من خليط الباذنجان إلى انتهاء الكمية.