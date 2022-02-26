طريقة عمل الكريب البيتي مثل الجاهز من المطاعم ولكن أكثر صحة وأغنى حشوة

طريقة عمل الكريب البيتي، يجب أن نشير في البداية أن الكريب يعتبر من اشهر الأطعمة التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية ويرغبون العديد من ربات البيوت من معرفة الطريقة الصحيحة من أجل تحضير الكريب في البيت مثل الجاهز كما يعتبر من الأطعمة الشهية للغاية التي يشتريها العديد من الأشخاص ولكن إذا كنتم ترغبون في عمل الكريب بكمية كبيرة وبطريقة منزلية يمكنكم متابعة المقال التالي بدون الحاجة تماما إلى شرائه من الخارج وتوفيرا أيضا لجميع الأموال ولضمان الجودة والنظافة إلى جانب مذاقه الرائع والشهر للغاية افضل من الجاهز.

طريقة تحضير روج الشفايف البيتي بمكونات طبيعية 100%

المقادير المطلوبة لتحضير الكريب في البيت مثل الجاهز

يمكنكم تحضير الكريب في البيت بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

بيضة.

نصف ملعقة طعام بحجم صغير من الملح.

نصف ملعقة بيكينج باودر صغيرة.

استعمال الزيت بمقدار ملعقة كبيرة الحجم.

كأس من الدقيق.

كأس ماء.

فراخ شرائح.

جبنة موزاريلا.

طريقة تحضير الكريب في المنزل مثل الجاهز

يمكنكم عمل الكريب في المنزل بكل سهولة مثل الجاهز تماما من خلال الخطوات الآتية: