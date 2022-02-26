طريقة عمل بسكويت التمر الملفوف.. الوصفة الكاملة لإعداد وتجهيز أشهى المخبوزات الصحية المشبعة

طريقة عمل بسكويت التمر الملفوف، من الجدير بالذكر أن بسكويت التمر يعتبر من اشهر أنواع البسكويت المنتشر في جميع أنحاء العالم، كما يجب أن نشير أنه يتميز أنه ذات طعم متميز بصورة كبيرة للغاية وهو مغذي بصورة كبير خصوصا لجميع الأطفال يرجع السبب الرئيسي في ذلك أن بسكويت التمر يحتوي على التمر والبيض والدقيق الذي لهم العديد من الفوائد للجميع كما يمكنكم تقديم بسكويت التمر بكل سهولة في الصباح مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب او يمكن أن يتم تقديمه بين الوجبات لجميع الأطفال تابعوا معانا طريقة عمل بسكويت التمر بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل الحواوشي.. وصفة متوارثة لإعداد أطعم حواوشي اسكندراني ذو الطعم الشهي والنكهة المميزة

المقادير المطلوبة لتحضير بسكويت التمر الملفوف

يمكنكم تحضير بسكويت التمر الملفوف بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

3 كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب زبدة طرية.

نصف كوب سكر ناعم.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الحشوة:

كوب وربع تمر منزوع النوى.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

رشة من الحبهان المطحون.

طريقة تحضير بسكويت التمر الملفوف

يمكنكم تحضير بسكويت التمر الملفوف بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية يمكنكم تحضيرها من خلال الخطوات الآتية: