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عمر شويل - جدة طريقة عمل كريمة المشاوي الإنجليزية - ثقفني
كريمة المشاوي الإنجليزية هي طبق جانبي يقدم بجانب الفراخ أو اللحم المشوي والسندوتشات وهي مستمدة من المطبخ الانجليزي ويتم تقديمها في المطاعم بجانب أطباق الأطعمة المشوية، ولكن إذا قمتِ بتحضير هذه الأكلات في المنزل يمكنك عمل الكريمة بنفسك بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تعرفي عليها خلال هذا المقال.
مكونات كريمة المشاوىِ الإنجليزية
لتحضير كريمة المشاوي الإنجليزية هناك مجموعة من المكونات بمقادير مناسبة يجب تجهيزها أولاً قبل البدء في خطوات تحضير الكريمة وهي كما يلي:
- حبة من البصل الأحمر صغيرة الحجم ومفرومة فرم ناعم.
- فصان من الثوم بحجم كبير مفروم ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
- نصف كوب من مرق الدجاج.
- ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.
- نصف كوب من كريمة الخفق.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة عمل كريمة المشاوي الإنجليزية
لتحضير كريمة المشاوي الإنجليزية مثل المطاعم المشهورة هناك مجموعة من الخطوات يمكن القيام بها بالترتيب كما يلي:
- نسخن الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة منخفضة أو متوسطة.
- نضيف البصل المفروم ونقليه لمدة خمس دقائق أو حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي الفاتح.
- نضيف الثوم المفروم إلى البصل ونقلب لمدة دقيقتين أو حتى يصبح الخليط لينا ًً
- ننثر الدقيق على خليط البصل والثوم ونقلب لمدة دقيقتين أو حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.
- نضيف كل من الخل والمرق على الخليط ثم نقلب به حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.
- نترك الخليط على نار ذات درجة حرارة متوسطة لعدة دقائق حتى يتبخر الخل قليلاً ونزيد كثافة المزيج.
- نضيف الكريمة على المزيج ثم نقلبها به بشكل جيد ونتركه على النار لمدة دقيقتين.
- نضيف البقدونس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون إلى المزيج ونقلب جيداً.
- نرفع الخليط من على النار.
- نقدم صلصة الكريمة بجانب شرائح الدجاج أو اللحم او الخضروات المسلوقة.
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