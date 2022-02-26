نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الفول الاسكندراني.. بوصفتين مختلفتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة تحضير الفول الاسكندراني باكثر من وصفة؛ حيث يعتبر طبق الفول من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار فهو مصدر غني بالعديد من العناصر المغذية للجسم وذو مذاق رائع خاصة عند إضافة الخلطة الاسكندرانية عليه وفيما يلي إليكم طريقتين لعمل الفول الاسكندراني بمكونات مختلفة وخلطات ذات طعم رائع.

طريقة عمل فول المحلات

أولاً المكونات:

فول منقوع لمدة ليلة كاملة بالماء.

نصف كوب من الفول المدشوش.

ماء حسب الحاجة.

نصف كوب عدس أصفر.

بصلة.

ثمرة من الطماطم المفرومة.

جزرة مبشورة.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقة من الكركم.

طريقة عمل فول المحلات:

نضع الفول والفول المدشوش، الجزر، العدس، الكركم، البصل، الثوم والطماطم في الدماسى ثم تغمر المزيج بالماء.

نغلق الدماسة ونضعها على نار ذات درجة حرارة متوسطة.

عندما يغلي الخليط نقلل درجة الحرارة قم نقوم بطهي الفول لمدة تتراوح بين 6-8 ساعات مع زيادة الماء بحسب الحاجة.

نقدم فول المحلات بجانب الطحينة والملح والفلفل والزيت حسب الرغبة.

طريقة عمل فول بالخلطة الاسكندراني

أما عن الوصفة الثانية لعمل الفول فهي تحضير الفول بإضافة الخلطة الاسكندراني وهي مكونة من عدد من المكونات التي تعطي الطبق مذاق مختلف.

مكونات فول بالخلطة الإسكندراني:

فول مدمس كمية حسب الرغبة.

بصل مفروم.

كمية من الزيت للقلي.

طماطم مقطعة مكعبات.

رشة من الملح.

كمية من الكمون.

رشة من الشطة الحمراء.

ملعقتين من الطحينة.

بقدونس مفروم ناعم.

عصير ليمون.

طريقة تحضير فول بالخلطة الاسكندراني:

يتم تحضير الفول بالخلطة الاسكندراني باتباع الخطوات التالية: