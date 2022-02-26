نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فترة اهمال.. كيف أهتم بنفسي دليلك الكامل بخطوات بسيطة لبشرة وشعر مثالي 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات يبحثن عن إجابة للسؤال كيف أهتم بنفسي؟ فالنظافة الشخصية تعتبر شئ أساسي على كل فتاة الإهتمام، وبسبب زيادة الأعباء والتعرض للضغوط النفسية فغالباً ما تنسى الأمهات أنفسهن ويهتمون فقط بالأطفال والمنزل، ولكن هذا خاطئ، فتابعي السطور التالية حتى تحصلي على المعلومات اللازمة للاهتمام بنفسك.

كيف أهتم بنفسي

عزيزتي إذا كنتي بحاجة إلى الاهتمام بنفسك، ولن تعرفي كيفية فعل ذلك، فعليك إتباع بعض النصائح التي سوف نعرضها فيما يلي:

الاهتمام بالصحة النفسية: فكل ما عليك فعله هو الخلود إلى نوم عميق بقدر كافي ليلاً، الذهاب إلى نزهة مع أشخاص تحبينهم، قومي بالتجمع مع الأصدقاء والأقارب في وقت تحدديه، يمكنك ممارسة هواية تفضلينها كقراءة كتاب، تناولي كوب القهوة الساخن أو المشروب المفضل لديك في وقت بعيد عن وجود الأطفال فيه وأخيراً خصصي وقت للجلوس مع أطفالك خلال يومك.

الاهتمام بالصحة الجسدية

فعليك عزيزتي أن تقومي بالاستفادة بالغذاء الذي يحتوي على مواد مفيدة لجسمك مثل الخضروات والفواكه وأن تبتعدي عن تناول السكريات بكثرة، تناولي كمية مناسبة من الماء خلال اليوم حتى تجعلي بشرتك نضرة، خصصي وقت لممارسة التمارين الرياضية خلال اليوم وأخيراً عليك الاستعانة بالطبيب إذا شعرت بالألم.

الاهتمام بالبشرة والشعر

عليك تخصيص وقت لتصفيف شعرك يومياً. قومي بالذهاب لإحدى صالات التجميل وقومي بصبغ شعرك إذا كانت ليس لديك المقدرة المادية. يمكنك صبغ شعرك بالحناء بطريقة سهلة. قومي بعمل ماسكات من مواد متوفرة لديك في المنزل مثل ماسك القهوة لتقشير الوجه. بوضع القليل من القهوة والسكر وفردهم على وجهك والانتظار قليلاً ثم غسل وجهك. عليك باستخدام المعطر المفضل لك ومزيل العرق المناسب. قبل كل ذلك عليك تخصيص وقت يومي للاستحمام بماء دافئ حتى يحسن من حالتك النفسية.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض الإجابة المناسبة على السؤال كيف أهتم بنفسي. وذلك من خلال عرض بعض النصائح التي يمكنك إتباعها حتى تحصلي على الراحة النفسية. كما أنه عليك الاهتمام بصحتك الجسدية. وعرضنا كيفية العناية بالبشرة والشعر. فعليك بالقيام بذلك وستجدين نفسك في أفضل حال.