أحلي من لابوار.. طريقة الكيكة الإسفنجية بالشيكولاتة والتكات السحرية لنجاح الكيك الهش

تبحث أغلب السيدات والفتيات عن طريقة الكيكة الإسفنجية بالشيكولاتة حيث أن هذا النوع من الكيكة يعد من الأنواع التي يفضلها الكبار والصغار، ويمكنك تحضيرها بطريقة بسيطة وخطوات سهلة، ومكونات متوفرة في مطبخك بدلاً من شرائها جاهزة لضمان نظافتها وجودتها، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح طريقة عملها في أقل وقت.

طريقة الكيكة الإسفنجية بالشيكولاتة

تعد كيكة إسفنجية من الوصفات التي تسعى الأمهات لعملها لأطفالها حتى تمد أجسامهم بالطاقة، والعناصر الغذائية التي تفيدهم، ويمكن عمل الكيك الهش بالشوكولاتة بالطريقة التالية:

مقادير كيكة الشيكولاتة

ثلاثة أكواب من الدقيق المخصص للحلويات.

وثلاثة أكواب من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الكاكاو البودر الخام غير المحلى.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

وملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

عدد 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من اللبن الحليب.

وكوب ونصف من الماء.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

أولا قومي بتسخين فرن البوتاجاز على درجة حرارة عالية قبل البدء في عمل الكيكة.

بعد ذلك في وعاء قومي بنخل الدقيق جيداً.

ثم ضعي الملح والبودر، وقلبي جيداً.

بعد ذلك قومي بنخل الكاكاو، واخلطيه على الدقيق.

ثم ضعي صودا الخبز على خليط المواد الجافة.

بعد ذلك في وعاء آخر ضعي حبات البيض، واخفقي بالمضرب الكهربائي.

ثم ضعي الفانيليا والسكر، واستمري في الخفق حتى يتحول الخليط للون الكريمي.

بعد ذلك ضعي الحليب والماء، واستمري في الخفق.

ثم قومي بتزويد الزيت بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.

بعد ذلك قومي بإضافة المكونات الجافة على الخليط السابق عمله.

ثم قومي بدهن الصينية بقطعة من الزبدة، ورشة من الدقيق مع توزيعها على جوانب الصينية.

بعد ذلك ضعي خليط الكيك في الصينية.

ثم ضعيها في الفرن الذي قمنا بتسخينه لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

بعد ذلك انتظري حتى تنضج.

ثم ضعيها في مكان بارد حتى تبرد.

بعد ذلك قومي بتقطيعها حسب رغبتك.

الان يمكنك وضع رشة من السكر البودرة على الوجه للتزيين.

بعد ذلك قدميها لأسرتك مع كوب من الشاي بالحليب.

وفي ختام هذا المقال قد قمنا بتوضيح طريقة الكيكة الإسفنجية بالشيكولاتة ، ويمكن عملها بمكونات متوفرة في مطبخك، وبأقل وقت، وبأبسط التكاليف الممكنة، حيث يمكن عملها لأسرتك لتقدم كوجبة خفيفة في الإفطار، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو الشاي بالحليب.