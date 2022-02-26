لعشاق المخبوزات.. طريقة عمل البريوش أطرى من القطن والطعم رهيب بمقادير مظبوطة 100%

طريقة عمل البريوش حيث يعد من أهم أنواع المخبوزات الفرنسية التي تتميز بالمذاق الرائع الذي يحتوي على العديد من العناصر المهمة المغذية لجسم الإنسان منها الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداده داخل المنزل يرجي متابعة مقالنا اليوم.

المكونات

أولا يتم وضع الخميرة مع الماء الدافئ في إناء واسع ويضاف السكر ويمزج جيدا ويترك لمدة 5 دقائق حتى يمتزج جيدا.

بعد ذلك نضع باقي السكر والبيض والدقيق في إناء واسع ويوضع عليه الملح والفانيليا وبرش الليمون.

ثم نمزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نضع بعد ذلك الزبدة والحليب مع الخميرة ثم نخلط جيدا حتي تصبح العجينة ملساء.

ثم يتم تغطية الإناء بكيس بلاستيكي ثم يترك لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى ثلاث قطع ثم يتم فرد كل قطعة في شكل مستطيل.

ثم تترك لتختمر جيدا مرة ثانية ثم يتم لف كل قطعة مستطيلة.

بعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم يتم إحضار إناء معد لدخول الفرن ويتم تغليفه بالدقيق.