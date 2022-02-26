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عمر شويل - جدة لعشاق المخبوزات.. طريقة عمل البريوش أطرى من القطن والطعم رهيب بمقادير مظبوطة 100% - ثقفني
طريقة عمل البريوش حيث يعد من أهم أنواع المخبوزات الفرنسية التي تتميز بالمذاق الرائع الذي يحتوي على العديد من العناصر المهمة المغذية لجسم الإنسان منها الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداده داخل المنزل يرجي متابعة مقالنا اليوم.
طريقة عمل البريوش
المكونات
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- بيضة مخفوقة.
- ملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف أصبع من الزبدة.
- ربع كوب من السكر البودر.
- قشر ليمونة مبروش.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 5 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.
- ماء دافئ.
البريوش الهش
- أولا يتم وضع الخميرة مع الماء الدافئ في إناء واسع ويضاف السكر ويمزج جيدا ويترك لمدة 5 دقائق حتى يمتزج جيدا.
- بعد ذلك نضع باقي السكر والبيض والدقيق في إناء واسع ويوضع عليه الملح والفانيليا وبرش الليمون.
- ثم نمزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نضع بعد ذلك الزبدة والحليب مع الخميرة ثم نخلط جيدا حتي تصبح العجينة ملساء.
- ثم يتم تغطية الإناء بكيس بلاستيكي ثم يترك لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى ثلاث قطع ثم يتم فرد كل قطعة في شكل مستطيل.
- ثم تترك لتختمر جيدا مرة ثانية ثم يتم لف كل قطعة مستطيلة.
- بعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم يتم إحضار إناء معد لدخول الفرن ويتم تغليفه بالدقيق.
- بعد ذلك نضع قطع العجين فيها ويتم إدخالها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة.
البريوش التركي
المكونات
- كيلو دقيق
- كوب زبادي
- كوب لبن
- نصف كوب سكر
- نصف كوب لبن بودر
- ملعقة كبيرة خميرة
- وملعقة كبيرة بكينج بودر
- ملعقة كبيرة خل
- بيضة
- أبيض بيض
- رشة ملح
- أصفر بيض
- 1 ملعقة كبيرة من اللبن
- رشة قهوة سريعة الذوبان
طريقة التحضير
- أولا يتم وضع الدقيق واللبن البودر والخميرة وباقي المكونات الجافة. بعد ذلك ويتم المزج جيدا ويضاف اللبن ونستمر في المزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك يوضع العجين في إناء واسع مع تغطيتها جيدا لمدة 30 دقيقة.
- ثم يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وفردها في شكل ضفائر.
- بعد ذلك يوضع صفار البيض واللبن والقهوة سريعة الذوبان بعد مزجهم جيدا.
- ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة.
في الختام طريقة عمل البريوش حيث أن العديد من الأفراد يشتهون تناوله في المناسبات وخصوصا في أعياد شم النسيم لذلك وضحنا في مقالنا اليوم طريقة إعداده بالتفصيل.
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