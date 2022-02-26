كنز في بيتك..مكون سحري يفتح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم نتيجة روعه من أول 3 أيام

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مكون سحري يفتح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم، كريم الكركم والليمون لتفتيح الوجه، هو الكريم السحري الذي يمكن استخدامه للتخلص من الكثير من مشاكل البشرة بكل سهولة، فهو يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة، كما يعمل على علاج الحبوب والقضاء على البقع والعلامات الداكنة نهائياً، يساعد الكريم أيضا في الوصول إلى بشرة صافية ونضرة ويساعد في التخلص من الغمقان الموجود حول الفم نهائياً.
مكون سحري يفتح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم
مكونات الكريم سهلة ومتوفرة في كل منزل ويمكن إعداده والاحتفاظ به لمدة شهر، حتى تصلى إلى النتائج المطلوبة.
مكونات كريم الكركم والليمون لتفتيح الوجه
توجد العديد من الوصفات التي يتم إعدادها باستخدام الكركم، لكن تلك الطريقة هي أسهل طريقة يمكن الوصول بها إلى أفضل نتيجة في أقل وقت ممكن، تحتاج تلك الوصفة إلى المقادير الآتية:
طريقة تحضير كريم الكركم والليمون لتفتيح الوجه
- يتم إحضار إناء نظيف ويوضع بها 2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي، ثم يضاف إليه زيت جوز الهند، ويتم تقليبهم معاً جيداً.
- بعد ذلك يتم إضافة الكركم المطحون ويجب التأكد من أنه مخصص للبشرة حتى لا يسبب أي تبقعات على البشرة.
- ثم تقلب المكونات معًا حتى تمام الاختلاط.
- ثم يضاف معلقة صغيرة من النشا، حتى يصبح القوم متماسك جيداً، ثم يضاف 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد ثم يضاف عصير الليمون، وتقلب جميع المكونات السابقة معًا.
- بعد لك نقوم بإحضار المضرب الكهربائي، ودمج المقادير حتى نصل إلى القوام المضبوط.
- ثم بعد ذلك يوضع داخل برطمان محكم ويحفظ في الثلاجة، يصلح للاستخدام لمدة شهر من تاريخ التصنيع.
- هذا الكريم أمن للاستخدام على الوجه واليدين والأكواع والركب، حتى يتم التفتيح والتخلص من البقع الداكنة.
- للوصل إلى أفضل النتائج ينصح باستخدام كريم الكركم والليمون مرتين بالأسبوع، حيث يتم وضعه ليلًا على بشرة نظيفة لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.
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