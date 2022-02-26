أسهل وأسرع وصفات طبيعية تمامآ بدون كيماويات لتبييض المناطق الداكنة فى الجسم و بأقل تكلفة وستبهرك النتيجة

خلطات طبيعية مفيدة جداً لـتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، تعتبر وجود مناطق داكنة بالجسم مشكلة كبيرة جداً تواجه الفتابات المقبلات على الزواج، وجود مناطق داكنة تفقد الفتاة ثقتها فى نفسها و تؤثر على تقييمها لجسمها ولذلك يجب أن يتم حلها بأسرع وقت وبأفضل الخلطات الطبيعية وبدون تدخل كيميائى لتفادى الآثار الجانبية و الضارة لها حيث أن المواد الطبيعية هى التي تفيد البشرة ولا تكون السبب في تلفها، فدائماً اهتمي بأن تقومي باستخدام المكونات الطبيعية بدلاً من مستحضرات التجميل التي يكون دورها الوحيد هو إخفاء البقع الداكنة لبعض من الوقت وليس لإخفائها للأبد، لذلك الاعتماد على الطرق الطبيعية هي الأفضل لأنها تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج لها الجسم.

خلطات طبيعية لتبيض المناطق الداكنة

مهما بحثنا واستخدامنا لا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبيض المناطق الداكنة بفاعلية كبيرة والتي تكون كالآتي:

• الصبار:

يعتبر جل الصبار واحد من المواد الطبيعية المفيدة جداً للبشرة وتعالج اسمرار البشرة وتحسن من حالة الجلد وتغذيه، فقط كل ما سيتم فعله هو أن تقومين بوضع كمية من جل الصبار بالمناطق الداكنة وتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم يتم تنظيفها بعد ذلك بالماء الفاتر.

وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة

• الفازلين والنشا:

قومي بوضع القليل من الفازلين في حمام مائي ساخن حتى يصبح مثل الزيت ثم يضاف له ملعقتين من النشا وقلبي المكونات مع بعضها جيداً ثم يتم وضع الخليط بالمناطق الداكنة الموجودة بالجسم من مرة إلى مرتين كل يوم واستمتعي سيدتي بعد ذلك ببشرة بيضاء ناعمة.

• عصير الليمون:

يعتبر عصير الليمون من المواد الغذائية التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وتعزيز الجلد ليقوم بتكوين خلايا جديدة، فمن الممكن أن يتم استخدام عصير الليمون بمفرده عن طريق مسح المناطق الداكنة بنصف ليمونة وتترك لمدة 10 دقائق ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر، أو يمكن أن يتم خلط عصير الليمون مع العسل والزبادي بمقادير متساوية واخلطيهم معهاً ثم يتم وضع الخليط على المناطق الغامقة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم تنظيفها بالطريقة المعتادة.