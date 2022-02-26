كرات بسكويت جوز الهند المطحون حلويات رافايلو بجوز الهند اللذيذة

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عمر شويل - جدة كرات بسكويت جوز الهند حلى شهي سريع التحضير، كرات حلى جوز الهند ببقايا بسكويت مطحون من أسهل وصفات حلويات الشهية ومتميزة في الشكل والطعم ويحبها الكبار والصغار، ويستمتع بها كل من يتناولها كما أنها سهلة التحضير بجوز الهند بالبسكويت ووضع عليها عدد من مكونات الآخرى التي تعطي كرات جوز الهند قوام وطعم مميز مثل إضافة لها الكاكاو والقشطة كما أن حلويات لابد من أن تتنوع في وصفات حتى لا يمل أفراد أسرتك ويبتعدوا عن شراء حلى من محلات، واليوم سنستمع معا بطريقة عمل كرات بسكويت بجوز الهند والاستمتاع بمذاقها اللذيذ فهي من أسرع وأسهل وصفات الحلويات، فتابعوا معنا وصفات حلى كرات جوز الهند بالكاكاو والقشطة خطوة بخطوة.

طريقة كرات جوز الهند ببقايا بسكويت بالكاكاو

سنتعرف معكم على طريقة عمل كرات حلى بسكويت جوز الهند الشهية وتقدم باردة من دون احتياج إلى فرن على البارد.

مقادير كرات جوز الهند بالبسكويت

عدد 2 باكو من بسكويت السادة. كوب من جوز الهند المبشور ناعم. نصف كوب حليب سائل كامل الدسم. ملعقة كبيرة من سكر بودرة الناعم. ملعقة كبيرة من مسحوق كاكاو المحلى. ملعقة كبيرة من القشطة.

كرات جوز الهند بالبسكويت مطحون

يطحن بسكويت في محضر الطعام حتى يكون قطع صغيرة الحجم مجروش أو ناعم على حسب رغبتك ثم يصب بسكويت مطحون في وعاء عميق.

ثم يضاف على بسكويت مطحون حليب سائل والكاكاو الناعم وتقلب مع بعضها، ثم يضاف عليها جوز الهند المبشور ناعم إلى خليط سابق.

تقلب كل مكونات مزيج جيدا حتى نحصل على خليط متماسك أشبه بعجينة يمكن أن تشكل، حيث إننا سنشكلها على شكل كرات بحجم متوسط.

ثم يضاف كوب من جوز الهند مبشور خشن وتقلب فيها كرات بسكويت مع جوز الهند الناعم، وتغلف كل كرات جوز الهند بجوز الهند من خارج حتى تغطى تماماً.

ثم ترص كرات جوز الهند في صينية مبطنة بورق الزبدة وتدخل الثلاجة لكي تتماسك لمدة ساعتين حتى يتماسك عليها جوز الهند من الخارج.

ثم تخرج صينية كرات بسكويت من الثلاجة وتقدم في طبق التقديم بالهنا والشفا، يمكن تشكيل كرات بسكويت وتغليفها من الخارج بمبشور شوكولاته ليزيد من طعمها وينبهر به كل أسرتك وضيوفك.

طريقة كرات جوز الهند بالبسكويت بالحليب المكثف

كرات جوز الهند مع حليب مكثف لها طعم مختلف ويمكن أن تزين بالشوكولاته المذابة من الخارج طبقة خارجية التزين لتعطي شكل رائع يجذب الإنتباه.

مكونات كرات بسكويت بجوز الهند

علبة من بسكويت سادة. نصف كوب من جوز الهند المبشور. ربع كوب من كاكاو المحلى. عبوة من حليب مكثف محلى. كوب جوز هند للتزيين. كوب من شوكولاته مذابة.

تحضير كرات جوز الهند بالحليب مكثف والكاكاو تحلية راقية

سنحضر قطع بسكويت ونقوم بفرمها جيدا بوضعها في محضر الطعام أو فرمها بوضع بسكويت في كيس وتكسيره بالعصا حتى يكون بقوام مطحون ناعم.

ثم يضاف إلى مطحون بسكويت جوز الهند مع الكاكاو المحلى وتقلب مكونات مع بعضها البعض وتمزج جيدا حتى تقلب معا.

ثم يضاف عليها حليب مكثف محلى وتقلب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس مثل عجين طرية، ثم تكور عجينة جوز الهند إلى كرات بحجم متوسط وتغمر في خليط جوز الهند المبشور.

تدخل كرات جوز الهند البسكويت في ثلاجة حتى تتماسك لمدة نصف ساعة إلى أن تبرد، ثم يذاب شوكولاته بيضاء ويوضع عليها ملعقة كبيرة من كريمة وتخلط كرات في شوكولاته حتى تغطى كرات تماما.

وتدخل إلى الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك لمدة ربع ساعة، وتخرج من الثلاجة وتوضع في طبق التقديم وتقدم باردة.

حلى كرات جوز الهند بالبسكويت والجزر

حلى كرات بسكويت والجزر من حلويات الباردة السهلة التحضير بمكونات اقتصادية وصحية من الجزر المبشور وجوز الهند، وسنضيف لهم بسكويت مطحون مع الجوز المطحون وتتماسك الكرات وتكون ألذ وأشهى ويكون حلى سهل مناسب في المناسبات ويجذب تلك الحلى الأطفال بشكله وطعمه كونه حلى مغذي وصحي كما إنه يغذي النظر.

مكونات كرات جوز هند بالبسكويت

عدد 8 حبات من الجزر. عدد 6 ملاعق كبيرة من السكر. عدد 2 ملعقة صغيرة من الزبدة. نصف كوب من جوز مطحون. عدد 2 عبوة من بسكويت سادة. كوب من جوز الهند.

تحضير كرات جوز الهند بالبسكويت والجزر المبشور

أولا أغسلي الجزر جيدا وقومي ببشره بالمبشرة اليدوية ثم يوضع مبشور الجزر في وعاء ثم نضيف عليه كل من السكر مع الزبدة والجوز المطحون.

ثم تقلب المكونات مع بعضها جيدا وتمتزج ويضاف عليها البسكويت المطحون إلى قطع صغيرة ونقلب مكونات السابقة مع بعضها مع بسكويت.

سنحصل على عجينة متماسكة ونقسم العجينة إلى كرات صغيرة وتكور على شكل كرات براحة اليد حتى يتكون شكل كرة متناسق.

ثم تغمس كرات الجزر مع جوز الهند المبشور من كل الجهات وترتب في وعاء مناسب وتكون بذلك كرات جوز الهند الباردة جاهزة لديك على التقديم مع القهوة أو الشاي لتحلية راقية.

كرات جوز الهند بالتمر المطحون

حلى كرات جوز الهند بالتمر المطحون من الحلويات اللذيذة سريعة والصحية لكل أفراك الأسرة لإنها تحتوي على التمر وبذور الطاقة بذور الشيا، ويمكن أن تحضر أيضا وتحفظ في الفريزر لحين استخدامها كوصفة حلويات لا تحتاج إلى جهد أو وقت ومنفذة في العزومات والمناسبات المفاجأة وأما عن مكوناتها فهي بسيطة ومتوفرة لدينا وتحضر بشكل سريع عند تجربتها لن تمل من تحضيرها.

مكونات كرات جوز الهند بالتمر

عدد 12 ثمرة من التمر. كوب من دقيق اللوز. نصف كوب جوز هند شرائح. ربع كوب جوز هند مبشور. 1/3 كوب زيت جوز الهند. 1/3 كوب من كاكاو البودرة. ملعقة صغيرة من بذور الشيا.

طريقه تحضير كرات جوز الهند بالتمر