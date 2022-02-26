نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج أمراض و وقاية من أمراض وعلاج النحافة وثروة صحية مذهلة إذا شربت الحلبة على الريق في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد الحلبة على الريق للجسم والصحة، للحلبة الكثير من الفوائد الغذائية والمكاسب الصحية والقوة العلاجية سواء على الريق أو على معدة ممتلئة، الحلبة هى كنز لجسم الإنسان و صحته، تتنوع المكاسب و الفوائد التى يفوز بها جسم الإنسان من الحلبة على حسب طريقة تناول حبوب الحلبة، الحلبة من النباتات التابعة إلى الفصيلة البقولية ويكون الموطن الأصلي للحلبة شمال أفريقيا وطولها 60سم، تتمتع الحلبة بأنها من الشجيرات القصيرة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين (أ، ب، ج) بالإضافة إلى العناصر الغذائية كالبوتاسيوم والكالسيوم وخلافه ويتم استخدام الحلبة في كثير من الوصفات والخلطات الطبيعية للشعر والبشرة لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر التي يحتاج لها جمالك، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكِ سيدتي فوائد الحلبة على الريق.

فوائد الحلبة على الريق

1.زيادة الوزن:

تناول منقوع الحلبة على الريق ومضغ البذور على زيادة الكثير من الوزن في وقت قليل، ولذلك تكون الحلبة من المواد الغذائية التي تحد من النحافة لأنه يعمل على فتح الشهية وبالتالي يزيد الوزن بطريقة صحية مع الالتزام على تناوله كل يوم ولمدة شهر.

2.مدر لحليب الرضاعة

إنتظام الأم المرضعة فى تناول مشروب الحلبة الدافىء يزيد كمية لبن الرضاعة وذلك لأن مشروب الحلبة يحفز إنتاج الأم للبن الرضاعة فتنتجه الأم بكمية أكبر

القوة العلاجية للحلبة

1. التحكم في ضغط الدم:

تحتوي الحلبة على مادة جلاكتومانان والبوتاسيوم والتي تعمل على التحكم بمعدل ضغط الدم وبالتالي يحمي من ارتفاع ضغط الدم.

2. خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم:

أكدت الدراسات الحديثة أن تناول الحلبة على الريق تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار من الدم والحفاظ على مستوي الكوليسترول المفيد للجسم.

3. الوقاية من أمراض السرطان:

بذور الحلبة تعتبر من المصادر الغنية بالألياف التي تجعل الجسم يتخلص من السموم التي تتراكم بالجسم وخاصة التي توجد بالقولون وهذا يعمل على الوقاية من مرض السرطان.

4. مرض السكري:

تناول الحلبة على الريق تساعد على انخفاض معدل السكر في الدم، كما أن الحلبة تحمي من الإصابة بمرض السكري نظراً لاحتوائها على الألياف ومادة الجلاكتومانان.