أسهل طريقة لعمل عجينة الحليب في المنزل لصنع أشهى المخبوزات وبأقل المكونات

تعتبر عجينة الحليب واحدة من أشهر أنواع المعجنات التي تنتشر في المحلات التجارية وكذلك المولات الضخمة في مختلف الأماكن، كنا أن تلك العجينة تتميز دوماً بأنها ذات طريقة تحضير سريعة جداً، فهي لا تستغرق سوى فقط عشر دقائق لتقديمها، ويمكن لأي امرأة أن تحضر عجينة الحليب سواء السائلة أو عجينة الحليب البودرة، ومن الممكن أيضاً أن نضيف إليها أي من النكهات التي نفضلها حسب الرغبة، وهو ما سوف نستعرضه من طريقة تحضير عجينة الحليب بالطريقة السائلة وكذلك طريقة البودر في المنزل بالتفصيل في السطور الآتية.

أسهل طريقة لعمل عجينة الحليب

مقدار اتنين كوب ونصف الكوب من الدقيق.

عدد ثلاث أرباع كوب من الحليب.

واحد معلقة من الخميرة الفورية.

مقدار نصف ملعقة من الحجم الصغير من الملح.

أيضًا مقدار معلقة كبيرة من السكر.

سوف نحتاج إلى ربع كوب من زيت الذرة.

طريقة تحضير عجينة الحليب السائلة في المنزل

نقوم في البداية بإحضار وعاء عميق، ثم بداخله يتم خلط كوب من الدقيق، ثم نقوم أيضًا بإضافة السكر والخميرة الفورية إليهم.

يتم إضافة الحليب بشكل تدريجي، كما لا بد أن نقوم بالتحريك، وذلك حتى يبدأ القوام في التجانس بشكل جيد.

لا بد من تغطية ذلك الوعاء بشكل جيد، ثم يتم تركها جانباً في مكان دافئ، وذلك لحوالي عشر دقائق تقريباً.

يتم بعد ذلك القيام بإضافة الدقيق المتبقي، وكذلك الزيت والملح.

لا بد من عجن ذلك الخليط باليد أو العجان الكهربائي، وهو ما سوف يساعد في تشكيل العجينة وجعلها تصير لينة وطرية جداً متماسكة أيضًا.

مكونات تحضير عجينة الحليب البودر

5 أكواب من دقيق المخصص للاستخدامات المتعددة.

سوف نحتاج إلى ربع كوب من الحليب البودر.

مقدار نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتان من السكر، كذلك ملعقتين من الخميرة الفورية

2 كوب من الماء الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة عمل عجينة الحليب البودر