حضري قطع الدجاج المقلية المقرمشة كنتاكي بطعم أفضل من المطاعم

حضري قطع الدجاج المقلية المقرمشة كنتاكي، يعتبر الدجاج المقلي من أكثر أنواع المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتتسم تلك الوجبة بالمذاق الشهي مع سهولة التحضير فبدلًا من أن يتم شراء دجاج كنتاكي من الخارج فيمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير دجاج الكنتاكي.

مقادير تحضير الدجاج الكنتاكي:

تعد مقادير الدجاج المقلية الكنتاكي سهلة وبسيطة ومتواجدة مكوناتها في كل مطبخ، كل ما عليكم متابعة المقادير وطريقة التحضير بالخطوات حتى تضمنين نجاح عملها مائة بالمائة:

أربعة ملاعق كبيرة من البابريكا.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة كبير من الخردل.

ملعقة كبيرة من ملح الكرفس.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البردقوش.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.

كمية قليلة من الملح.

بيضتان.

كمية قليلة من الدقيق.

نصف كأس من الحليب.

خطوات تحضير الدجاج الكنتاكي:

أولًا يتم وضع قطع الدجاج في خليط البهارات الجافة مع القليل ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم رفع قطع الدجاج من البهارات ليت وضعها في خليط السائل المكون من البيض والحليب. يتم وضع قطع الدجاج مرة أخرى في خليط البهارات ثم يتم دعكهم جيدًا. الحصول على مقلاة ويتم وضع بيها الزيت ثم يتم غمر الدجاج فيه وتركه لمدة ثمانية دقائق. القيام بقليه على دفعات لحين أن يتم الانتهاء من الكمية بأكملها.

طريقة تحضير بروستد الدجاج: