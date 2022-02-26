بأبسط الخطوات طريقة عمل دبس الرمان في المنزل ونتيجة أفضل من الجاهزة

دبس الرمان من المكونات الشهيرة في غالبية الوصفات والذي لا غنى عنه في المطبخ المصري خاصة وأن فوائده متعددة، ولاسيما التحويلة الرابعة التي تعطيها للوصفة فتحوها من مكان لآخر في لحظة وكأنه سحر، وأكدت الدراسات فوائد دبس الرمان في علاج السمنة وعلاج الأنيميا والوقاية من فقر الدم، كذلك القضاء على الدهون الثلاثية…. وغيرها، ويستخدم دبس الرمان في إعداد الكثير من الوصفات لإكسابها طعم مميز مثل المشويات والمحاشي… وغيرها، لكن باهظة الثمن في الأسواق والمحلات التجارية، وتوصلنا إلى أبسط الطرق لإعداد دبس الرمان في المنزل بكل بساطة وإمكانيات ضئيلة نقدمها لكي سيدتي في هذا المقال.

مكونات تحضير دبس الرمان

بالرغم من أن سعر دبس الرمان مرتفع إلا أن مكونات تحضيره بسيطة جدا وطريقة تحضيره ابسط.

كيلو ونصف من الرمان الطازج.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبار عصير ليمون.

طريقة تحضير دبس الرمان خطوة بخطوة

نحضر طبق وسكين ونقوم باستخراج جميع حبات الرمان الموجودة بالثمرة بدون أي لبش ابيض أو قشر.

يغسل بذور ثمر الرمان جيدا، ثم توضع في ماء عميق لكي يظهر على السطح أي قشر.

ينظف جيدا من القشر العالق، ثم نضع البذور في الخلاط بدون معا ونخلطها جيدا لفترة طويلة.

ثم تكرر العملية حتى ينتهي الكمية جميعا، نحضر وعاء قابل ويوضع على النار.

نصفي الرمان بمصفاة ضيقة للتخلص من لب بذور الرمان.

نقوم بمعايرة ثلاث أكواب أو أربعة من عصير الرمان الفريش، وتضيف السكر وعصير الليمون.

ثم نقلب المكونات معا ونضعها علي النار حتى تغلي وبعد أن تغلي نهدئ النار علي أقل درجة ويفضل وضع الشواية أسفل الحلة.

لا بد من الاستمرار في تقليب دبس الرمان لمدة طويل لحين ملاحظة كثافته.

عندما يبدأ الدبس في التكثيف نقلبه باستمرار دون رفع المضرب حتى الحصول على الكثافة المطلوبة.

ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد تماما بعد أن يبرد تمام نضع في زجاجة للحفظ.

يمكن الاحتفاظ به مدة تزيد عن ثلاث شهور.

لكي تتعرفي على وصفات أكثر يمكنك الاطلاع على موقعنا في أي وقت ستجد ما تبحث عنه دائما متوفر من خلال مقالاتنا.