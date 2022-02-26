حضري كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل في البيت

في الأواني الاخيرة قد انتشرت طرق متعددة لصنع الكيك المنزلي بمكونات وصفات ومواد مختلفة وكما تسعي كل ربه منزل لابتكار طرق جديدة لتحضير الحلويات والأكلات المختلفة ومن هذا المقال نذكر طريقة تحضير قدرة قادر بالكريم كراميل، ‏وتعتبر قدرة قادر من الحلويات والوصفات العربية الشعبية التقليدية التي انتشرت بشكل كبير في الاواني الاخيرة، ‏وكما أنها تتميز بطعمها الفريد التي لا يقوم ويقبل عليها الجميع، ‏وحيث أنها تتميز بشكلها الجذاب وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل

المكونات:

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

عدد أربع حبات من البيض .

عدد أربع عبوات من كريم كراميل الجاهز .

عدد أربع ملاعق صغيرة من ‏ مسحوق بيكنج بودر .

أثنين كوب من لبن الزبادي .

أثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا .

‏ أثنين ملعقة صغيرة من قشر ليمون المبشور .

أثنين كوب من السكر الأبيض .

كوب واحد من الزيت النباتي .

طريقة التحضير :