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عمر شويل - جدة حضري كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل في البيت - ثقفني
في الأواني الاخيرة قد انتشرت طرق متعددة لصنع الكيك المنزلي بمكونات وصفات ومواد مختلفة وكما تسعي كل ربه منزل لابتكار طرق جديدة لتحضير الحلويات والأكلات المختلفة ومن هذا المقال نذكر طريقة تحضير قدرة قادر بالكريم كراميل، وتعتبر قدرة قادر من الحلويات والوصفات العربية الشعبية التقليدية التي انتشرت بشكل كبير في الاواني الاخيرة، وكما أنها تتميز بطعمها الفريد التي لا يقوم ويقبل عليها الجميع، وحيث أنها تتميز بشكلها الجذاب وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل
المكونات:
- عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد أربع حبات من البيض.
- عدد أربع عبوات من كريم كراميل الجاهز.
- عدد أربع ملاعق صغيرة من مسحوق بيكنج بودر.
- أثنين كوب من لبن الزبادي.
- أثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أثنين ملعقة صغيرة من قشر ليمون المبشور.
- أثنين كوب من السكر الأبيض.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى ابدأي في تحضير الكريم كراميل وبعد ذلك قومي بسكب الكريم كراميل في قالب مناسب للكيك وبعد ذلك واتركي القالب جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بتحضير الكيك يتم خفق عد أربع حبات من البيض مع أثنين كوب من السكر الأبيض وأثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا واخفقي المكونات جيداً حتى يصبح المزيج لونه أبيض.
- الخطوة الثالثة ضيفي ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض بالتدريج وأربع ملاعق صغيرة من مسحوق بيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق وبعد ذلك إسكبي خليط الكيك فوق الخليط الكريم كراميل بحيث لا تختلط الطبقة الأولى مع الطبقة الثانية ببعضها.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ضعي الصينية معدنية فيها ماء تحت قالب الكيك بحيث أن تكون الماء تصل لثلثي قالب الكيك من الخارج ثم قومي بإدخالها إلى الفرن لمدة ساعة تقريباً.
- الخطوة الخامسة بعد مرور الوقت قومي بإخراج القالب من الفرن واتركيه حتى يبرد تماماً ثم بعد ذلك قومي بإدخال القالب إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن خمس ساعات تقريباً وبعد ذلك قومي بإخراج القالب من الثلاجة ثم اقلبي القالب في صينية وبعد ذلك أصبح قالب قدرة قادر جاهزاً للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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