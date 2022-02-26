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عمر شويل - جدة بنصف كيلو من الفراخ حضري لانشون الفراخ الشهي الصحي في المنزل بكل سهولة - ثقفني
يعتبر اللانشون من الأكلات التي يحبها الأطفال وخاصة في أيام المدرسة يعشقونه ساندويتشات ولكن ربات المنزل يهابون شرائه من الخارج لعدم ضمان مكوناته ويشككون في نظافته وتصنيعه ومدى صلاحيته ويمكن تحضيره بالفراخ أو اللحمة المفرومة لذلك يفضلون الأمهات تحضيره في المنزل لأنه يحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة مثل البروتين ويبحثون عن طرق تحضير اللانشون بالفراخ، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل لانشون الفراخ.
مكونات عمل لانشون الفراخ في المنزل
- نصف كيلو جرام من الفراخ المفرومة
- اثنين من البيض
- ربع كوب من الزيت
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض
- ملعقة كبيرة من البصل البودر
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- رشة من الكزبرة الناشفة
- رشة من الهيل المطحون
- ملعقة صغيرة من البابريكا
- رشة من جوزة الطيب
- قليل من الفلفل الأسود الحب
- قليل من الزيتون الأخضر المفروم
- أربعة قطع من الجبنة المثلثات
طريقة تحضير لانشون الفراخ في المنزل
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الفراخ المفرومة ونضيف إليها البصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والهيل المطحون والبابريكا وجوزة الطيب ونخلطهم مع بعضهم البعض.
- ثم نضيف الجبنة والزيت والعسل ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك نضيف الدقيق ونعيد الخلط جيدا حتى تتماسك جميع المكونات.
- ثم نضع الخليط على طبقة من ورق الزبدة بعد ذلك نضيف الفلفل الأسود الحب أو الزيتون ونقوم بلف ورق الزبدة مثل الأسطوانة حول الخليط ونغلقها من الطرفين.
- ثم نلف طبقة من ورق الألومنيوم حول أسطوانة اللانشون ونضعها في صينية صغيرة الحجم.
- بعد ذلك نحضر صينية أكبر في الحجم ونضع بها ماء مغلي حتى نصل إلى النصف ونضع بها فوطة ثم نضع فوقها الصينية الصغيرة.
- ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة ساعة حتى ينضج.
- بعد أن ينضج اللانشون نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم ننزع طبقات ورق الألومنيوم والزبدة منها وتحفظ في الثلاجة، وبالهنا والشفا.
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