بنصف كيلو من الفراخ حضري لانشون الفراخ الشهي الصحي في المنزل بكل سهولة

يعتبر اللانشون من الأكلات التي يحبها الأطفال وخاصة في أيام المدرسة يعشقونه ساندويتشات ولكن ربات المنزل يهابون شرائه من الخارج لعدم ضمان مكوناته ويشككون في نظافته وتصنيعه ومدى صلاحيته ويمكن تحضيره بالفراخ أو اللحمة المفرومة لذلك يفضلون الأمهات تحضيره في المنزل لأنه يحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة مثل البروتين ويبحثون عن طرق تحضير اللانشون بالفراخ، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل لانشون الفراخ.

مكونات عمل لانشون الفراخ في المنزل

نصف كيلو جرام من الفراخ المفرومة

اثنين من البيض

ربع كوب من الزيت

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من البصل البودر

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

رشة من الكزبرة الناشفة

رشة من الهيل المطحون

ملعقة صغيرة من البابريكا

رشة من جوزة الطيب

قليل من الفلفل الأسود الحب

قليل من الزيتون الأخضر المفروم

أربعة قطع من الجبنة المثلثات

طريقة تحضير لانشون الفراخ في المنزل