أسرع وأسهل طريقة لتحضير كب كيك الفانيليا الهش والخفيف كالقطن ببيضة واحدة

كب كيك الفانيليا من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل دائم وهذا لأنه من الحلويات السريعة و الاقتصادية جداً كما أنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مجهود كبير في تحضيرها، كما يمكنك تقديمها وتخضيرها في المناسبات والاحتفالات فهي تتميز بطعمها اللذيذ، وهناك العديد من الطرق لتحضير كب كيك وأيضاً يوجد الكثير من النكهات ومن ألذ النكهات التي يجتمع الجميع على حبها هو الفانيليا وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الكب كيك من المنزل.

مقادير كب كيك الفانيليا

الكب كيك من أنواع الكيك المميزة والخفيفة مكونات تحضيرها هي:

كوب ونصف من الدقيق.

باكيت من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

¾ كوب من السكر الناعم.

حبة من البيض.

2 ملعقة من الفانيليا.

½ كوب من الحليب السائل.

للتغطية

كوب من الكريمة شانتية.

ربع كوب من الحليب المثلج.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كب كيك الفانيليا