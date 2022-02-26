نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنشتري الجاهز .. بحبة بطاطس أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 3 دقائق بطعم مقرمش وخطير في المقال التالي
البطاطس من الخضروات التي يحبها الجميع بجميع وصفاتها, وهناك العديد من الطرق التي يمكن تجهيز البطاطس بها, وتعد البطاطس الشيبسي من افضل وصفات البطاطس التي يحبها الكبار والصغار حيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية, ويمكن تناولها مع العديد من الوصفات الاخري, ولكن يرغب الكثير في معرفة طريقة تحضير البطاطس الشيبسي وتكون مقرمشة مثل شيبسي المصانع, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل البطاطس الشيبسي في البيت مثل المطاعم بل وافضل بكثير.
طريقة عمل بطاطس الشيبسي
مقادير عمل البطاطس الشيسي في البيت
- ثمرتان من البطاطس.
- كوب من النشا.
- زيت غزير.
- ملح.
- فلفل اسود.
- خل.
- ربع معلقة كركم.
الطريقة الصحيحة لتحضير بطاطس الشيبسي في البيت مثل المصانع
يعاني الكثير عند تحضير البطاطس الشيبسي من مشكلة عند قلي البطاطس وهي امتصاص كمية كبيرة من الزيت وبالتالي لا تكون البطاطس الشيبسي مقرمشة مثل شيبسي المصانع العالية الجودة, يرجع ذلك الي اتباع بعض الخطوات الخاطئة ولتحضير البطاطس الشيبسي في البيت يجب اتباع الخطوات التالية:-
- يتم غسل البطاطس جيدا وتقشر البطاطس ويتم تقطيعها شرائح رفيعة جدا ياستخدام ماكينة التقطيع الخاصة بالشيبسي, ويجب اختيار نوع البطاطس المخصص لعمل الشيبسي للجصول على نتيجة جيدة.
- توضع البطاطس في كمية من الماء الساخن دقيقتان وبعد ذلك يتم وضعها في ماء بارد ويضاف عليه ربع كوب من الخل ومعلقة ملح وتترك البطاطس في الماء البارد ساعة.
يتم تصفيه البطاطس وتفرد على صينية ويوضع عليها النشا والملح والفلفل, وتقلب كل المكونات معا حتى تغطي النشا كل البطاطس.
- يتم تسخين الزيت ويوضع به ربع معلقة من الكركم ليعطي البطاطس لون أصفر جميل.
- توضع البطاطس في الزيت وتقلب حتى يصبح لونها اصفر فاتح ويتم اخراجها من الزيت قبل تمام نضجها وتترك حتى تبرد.
- يعاد وضع البطاطس في الزيت مرة اخري بعد ان تبرد حتى يصبح لونها ذهبي جميل وهذه الخطوة تساعد في بقاء البطاطس الشيبسي مقرمشة لفترة طويلة.
- يتم وضع البطاطس على مناديل ورقية حتى تمتص اي زيت بها وتقدم البطاطس.
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