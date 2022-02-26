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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكفتة المشوية بالفرن بكل أسرارها مثل المطاعم طرية ومتماسكة - ثقفني
الكفتة المشوية بالفرن من أسهل الوجبات السهلة والصحية، تسعى جميع الأمهات وربات البيوت بالبحث عن وصفات و طرق سريعة و بسيطة وخفيفة يمكن من خلالها تحضيرها في وقت قصير، ومن أكثر الوصفات التي يطلبها و يعشقها الكبير والصغير هي الكفتة وهناك العديد من الطرق لتحضير الكفتة ومن أكثر الطرق الصحية واللذيذة جدا هي الكفتة المشوية بالفرن خطوات تحضيرها سهلة لا تحتاج إلى خطوات كثيرة.
مقادير الكفتة المشوية بالفرن
سنقدم لكم المكونات والتوابل التي تلزمنا في تحضير ألذ وأطعم كفتة مشوية في الفرن و المقادير هي:
- كيلو من اللحمة مفرومة ناعمة مع الدهن.
- 2 حبة من البصل المبشورة ناعم.
- 4 فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من السبع بهارات.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة تحضير الكفتة المشوية بالفرن
- في البداية نقوم بفرم اللحم مع اضافة القليل من الدهن لكى يعزز من طعم الكفتة ويمكن الاستغناء عنه.
- بعد ذلك نقوم بتقشير البصل وغسله و بشر البصل ناعم.
- ثم نقوم بتصفية البصل بالمصفاة أو في قطعة من الشاش لكي تتخلص من السوائل التي تتواجد في البصلة، ونضع ماء البصل على جنب.
- نقوم بهرس فصوص الثوم ناعم ونضيفها على البصل.
- نضيف على البصل والثوم الملح والفلفل الأسود، القرفة و الزنجبيل و السبع بهارات.
بعد ذلك نقوم بفرك البصل مع التوابل جيدًا حتى يختلط.
- ثم نضيفها على اللحم المفروم ونقوم بعجن اللحم المفروم جيدًا حتى يمتزجا كافة المكونات مع بعضها ويصبح قوامها ناعم.
- نقوم باضافة البيكنج بودر و نقلبه مع اللحم حتى تمتص اللحم.
- نترك اللحم ترتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة حسب الذوق سواء كان على سيخ أو أصابع او أقراص كما تفضلين.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ثم نبدأ برص الكفتة في الصينية ويمكن وضع شرائح من الفلفل الأخضر تعطي رائحة وطعم مميز للكفتة.
- ندخل الصينية في الفرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتى يتم تسوية الكفتة.
- نخرج الكفتة المشوية بالفرن من الفرن ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم مع رش القليل من البقدونس وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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