نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة الهش بكل سهولة في المقال التالي
الكرواسون بعد منالمخبوزات الفرنسية المعروفة والمشهورة، كما أن الكرواسون يعتبر من المخبوزات الشهية التى يتم تقديمها في البيت بكل سهولة، كما ينال الكرواسون بالشوكولاتة إقبالاً شديد من حيث الكبار والصغار وحيث أنه أيضاً من الأصناف المحببة نظراً لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية، بينما يتم حشوه الكرواسون أحياناً بالشوكولاتة أو المربي أو العسل أو الجبنة، كما يمكن تحضيره كوجبة لذيذة في الإفطار أو كسناك بين الوجبات أو كوجبة للعشاء، وحيث أن الكرواسون يتميز بأنه خفيف على المعدة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة بمكونات بسيطة وسهلة في البيت خطوة بخطوه ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة
المكونات:
- مقدار نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الحليب الساخن.
- كيلو إلا ربع من الشوكولاتة السوداء المقطع.
- أثنين كوب من الزبدة المقطع إلى شرائح رفيعة.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة.
- عدد أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- أولاً يتم إحضار وعاء صغير مناسب ثم ضعي فيه أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة مع كوب واحد من الحليب الساخن واتركيهم جانباً.
- ثانياً ينم إحضار وعاء كبير آخر ثم ضعي في نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض مع أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر الأبيض ويضاف إليهم ملعقة صغيرة الحجم من الملح الطعام وبعد ذلك قومي بإضافة خليط الخميرة وأعجبني المكونات جيداً مع بعضهم البعض.
- ثالثاً قومي بفرد العجينة على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق وضعي عليها قطع الزبدة المقطع إلى قطع رفيعة واطوي العجينة على بعضها ثلاث مرات قومي بإدخال العجينة إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة وبعد ذلك أخرجي العجينة من الثلاجة وافرديها مرة أخرى ثم اطويها مرة أخرى ثلاث مرات وادخليها إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة إضافية.
- رابعاً قومي بفرد العجينة بسماكة سنتمتر واحد وقطعيها إلى مستطيلات بالحجم التي تريدينه حسب ذوق كل شخص وبعد ذلك ضعي قطع الشوكولاتة على وسط كل مستطيل من العجينة ثم اطوي طرفي المستطيل نحو الوسط واعيدي الكرة حتى الانتهاء من كمية العجين.
- خامساً قومي بإحضار صينية مبطنة بورق زبدة وضعي عليها قطع الكرواسون واتركيها ترتاح على درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة تقريباً حتى يتضاعف حجمها بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وادخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى يتم النضج وبعد ذلك قومي بإخراج الكرواسون من الفرن وقدميه إلى أفراد أسرتك مع كوب من الشاي.
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