أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك اضيفي الخميرة الفورية وحضريها في 5 دقائق كيكة الحلة بدون فرن

تحب الكثير من الأمهات إعداد الحلويات والاصناف التي لا تستغرق وقتا ‏طويلا أثناء إعداد الطعام وما يميز هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى الفرن لذلك يتم اعدادها بشكل سريع في هذا المقال سنتحدث ‏عن أحد الحلويات التي يمكن اعدادها باستخدام القدر الخاص بطهي ‏وهذه الحلويات لا تستغرق وقتا طويلا لانه يتم اعدادها بعيدا عن فرن البوتاجاز وهذه الطريقة هي أيضا طريقة ناجحة في إعداد الكيك الخاص بالمناسبات الذي نحتاج أن يكون عالي بعض الشيء مقارنة بباقي انواع الكيك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكيك العادي والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكيك بطريقة مميزة ويكون له طعم لذيذ.

مكونات طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيك داخل القدر ‏حتى يكون مرتفع هذه المكونات التي نحتاج إليها هي:

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ملعقتين من الخل النباتي

كوب ونصف كوب من اللبن

كوب كبير من الزيت

كوب كبير من السكر المطحون

أربع بيضات

رشة من الفانيليا

1\2‬ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ‬

كيس من الباكنج بودر

كوبين من الدقيق

ملعقتين من الخميرة

يمكن إضافة الدقيق حسب حاجة العجين

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام يمكن أن

يتم استبدالها بالشوكولاتة الطازجة.

طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز وهي:

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