نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك اضيفي الخميرة الفورية وحضريها في 5 دقائق كيكة الحلة بدون فرن في المقال التالي
تحب الكثير من الأمهات إعداد الحلويات والاصناف التي لا تستغرق وقتا طويلا أثناء إعداد الطعام وما يميز هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى الفرن لذلك يتم اعدادها بشكل سريع في هذا المقال سنتحدث عن أحد الحلويات التي يمكن اعدادها باستخدام القدر الخاص بطهي وهذه الحلويات لا تستغرق وقتا طويلا لانه يتم اعدادها بعيدا عن فرن البوتاجاز وهذه الطريقة هي أيضا طريقة ناجحة في إعداد الكيك الخاص بالمناسبات الذي نحتاج أن يكون عالي بعض الشيء مقارنة بباقي انواع الكيك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكيك العادي والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكيك بطريقة مميزة ويكون له طعم لذيذ.
مكونات طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كيك داخل القدر حتى يكون مرتفع هذه المكونات التي نحتاج إليها هي:
- ملعقتين من الخل النباتي
- كوب ونصف كوب من اللبن
- كوب كبير من الزيت
- كوب كبير من السكر المطحون
- أربع بيضات
- رشة من الفانيليا
- 1\2 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم
- كيس من الباكنج بودر
- كوبين من الدقيق
- ملعقتين من الخميرة
- يمكن إضافة الدقيق حسب حاجة العجين
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام يمكن أن
- يتم استبدالها بالشوكولاتة الطازجة.
طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز
فيما يلي سنتحدث عن خطوات طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز وهي:
- نضع داخل الخلاط الكهربائي الحليب السكر والزيت ونبدأ في تحريك هذه المكونات بعد ذلك نضيف البيض الفانيليا والخل بعد ذلك نضيف الدقيق أيضا إلى هذا الخليط السائل ونظيف كربونات الصوديوم والباكنج بودر.
- بعد تحريك هذه المكونات جيدا نحضر الصينية المناسبة التي سنقوم بإعداد الكيك داخلها يفضل أن تكون هذه الصينية مرتفعة.
- بعد ذلك نحضر قدر كبير ومرتفع ونضع في الماء حتى يغلي.
- بعد ذلك نضع صينية الكيك داخل هذا القدر الذي يغلي لمدة 40 دقيقة حتى يكون الكيك جاهز ومرتفع.
- بعد ذلك يمكن إضافة الشوكولاتة على الكيك من الأعلى حتى يكون له طعم لذيذ ومميز
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