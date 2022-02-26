نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سكر فقط أعملي 100 قطعة مارشميلو في البيت بطعمها الخطير باسهل طريقة أحلي بكتير من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة المارشميلو من الحلويات المفضلة للكبار والصغار و ذلك لان طعمه مميز جدا وألوانه مختلفة وفريدة ودائما ما يتم الحصول على المارشميلو جاهز من المحلات وقد يحتوي على مواد حافظة, ولذلك يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لتحضير المارشميلو في البيت وذلك للحفاظ على صحة الاطفال وضمان جودة الحلوي وعدم احتوائها على مواد حافظة, وخلال السطور التالية سنوضح افضل طريقة سهلة وسريعة لتحضير المارشميلو في البيت بسهولة, واهم الخطوات التي يجب اتباعها لنجاح الوصفة.

طريقة عمل المارشميلو البيتي

مقادير عمل المارشميلو في البيت

كوب من السكر الخشن.

بياض بيضة.

كوب من السكر البودر.

معلقة من الجيلاتين النباتي.

معلقة من النشا البودر.

كوب نشا سائلة.

كوب ماء دافئ.

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بكوب من السكر فقط

المارشميلو من الحلويات التي يمكن تناولها ويمكن اضافتة الي العديد من المشروبات الساخنة مثل مشروبات الشكولاتة الساخنة, والعديد من الحلويات مثل الجلاش ويمكن توفير تكلفة شراء المارشميلو وتحضيره في البيت بمكونات سهلة وبسيطة عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

يتم وضع السكر على كوب النشا السائلة ويقلب كل منهم معًا وبعد ذلك يوضع الخليط على النار وتضاف النشا البودر.

يقلب الخليط مع وضع كوب الماء الدافئ وبعد ذلك نستمر في تحريك الخليط حتى يصبح القوام ثقيل.

يقلب المكونات ويضاف بياض البيضة ويضاف الجيلاتين مع تقليبهما حتى يذوبا ويمتزجا بالخليط.

يترك الخليط حتى يتحول الي عجينة ويمكن اضافة بعض الالوان الصناعية الي الخليط, وبعد ذلك يتم وضع المارشميلو في قوالب سيليكون ووضعه في الثلاجة وتركه حتى يبرد, وبعد ذلك يتم تقطيع المارشميلو مكعبات صغيرة وتقديمه.

ماهي استخدامات المارشميليو الشائعة