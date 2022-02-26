نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك بروتين طبيعي مذهل لفرد الشعر المجعد بدون مواد كيميائية في المقال التالي
تكثر وسائل العناية بالشعر في الآوان الأخيرة وقد اتسعت الفتيات في ذلك المجال وأصبحت تخوض التجربة دون خوف من الفشل أو ما شابه خاصةً لأصحاب الشعر المجعد الذي يحتاج إلي روتين مكثف حيث يجعل الشعر المجعد الشعر قصير بسبب عدم فرده، ويوجد الكثير من الفتيات التي تلجأ إلي وسائل الفرد العلاجية والطبية مثل الزيوت والكريمات ولكن معظم تلك الأصناف من العلاجات لا تجدي فائدة لذلك لم تعد حل مفيد في معظم الحالات لذلك بدأت الكثير من العلاجات البديلة من أمثلة المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر بشكل قوي مما تعمل على فرد الشعر وإعطائه مظهر ناعم لذلك موضوع اليوم عن طرق مختلفة لتحضير البروتين الطبيعي لشعر ناعم بمواد من منزلك وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير بروتين طبيعي لفرد الشعر
يحتوي الشعر منذ بداية النمو في مرحلة الطفوله على نسبة معينة من البروتين التي تتحكم في نعومة الشعر حيث نجد أن معظم الأطفال في عمر السنتين حتى الست سنوات يتمتعون بشعر ناعم ومفرود وقد يصاب البعض بتغيير طبيعة الشعر مما يجعل طبيعة الشعر جافة نوعاً ما وقد تكون هناك أسباب كثيرة حيث تتحكم الظواهر المناخية في تغيير طبيعة الشعر.
مكونات التحضير:
- مقدار كأس من مسحوق النشا.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير والإعداد:
- احضري بوله صغيرة الحجم لخلط فيها البروتين الطبيعي وإضافة مكون النشا أولاً ثم يضاف إلى مسحوق النشا باقي المكونات بشكل تدريجي العسل أولاً ثم الزيوت الطبيعية من زيت الزيتون وجوز الهند.
- يتم تقليب خليط البروتين الطبيعي السابق بشكل جيد بحيث تمتزج المكونات معاً ثم نترك الخليط جانباً حتى نقوم بتهيئة الشعر لاستقبال الخلطة.
- يتم غسل الشعر جيداً وتجفيفه باستخدام مجفف الشعر بحيث يكون الشعر نظيف عند تطبيق تلك الوصفة وبعد ذلك يتم وضع خليط البروتين على فروة الشعر.
- توزيع باقي الخليط على أطراف الشعر والخصل المتفرقة بحيث يتم فرك الخليط بشكل جيد حتى يستفيد منه الشعر بأكبر كمية.
- بعد الإنتهاء من توزيع البروتين يتم تحضير فوطة مبللة نوعاً ما ولف بها الشعر جيداً ونتركها لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتى يستفيد الشعر من المكونات الخاصه بالخلطة.
- بعد مرور الوقت يتم فك الفوطه و غسل الشعر جيدا بالماء العادي ثم استخدام الشامبو لازاله المكونات وترك الشعر مفرود حتى يجف.
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