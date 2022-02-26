6 اسرار يابانية ممكن تعمليها لحياة طويلة وصحية اكتر

اليابان بتحتل المرتبة الاولى في متوسط العمر المتوقع بين جميع دول العالم ، ولكن الحاجة الاساسية مش بس ان الشخص يعيش عمر طويل ، ولكن انك تعيشي بطريقة صحية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 اسرار يابانية لحياة صحية طويلة ، والحاجات اللي بيعملوها عشان يحافظوا على شباب الجسم.
اسرار يابانية لحياة صحية طويلة:
1- الاصغر افضل:
اليابانيين بيعتقدوا ان كمية الاكل الاصغر هتخليكي تاكلي ببطء اكتر ، وده اللي انتي محتاجاه بالظبط عشان تقدري تعرفي انتي وصلتي لمرحلة الشبع ولا لا ، اعتمدي على الاطباق الصغيرة للاكل بدل الكبيرة ، ده ممكن يساعدك انك ماتكليش وجبة كبيرة دسمة وبالتالي الحفاظ على وزن صحي.
2- كلي لحد ما تشبعي بنسبة 80%:
بينصح انك ماتكليش بسرعة اوي لان العملية بتاخد حوالي 20 دقيقة من وقت بداية الاكل لحد ما عقلك يبعت اشارات الشبع ، واليابانيين عارفين الحقيقة دي وماشيين على قاعدة بسيطة اوي ، وهي انك تاكلي لحد ما تشبعي بنسبة 80% بس او تاكلي 8 من كل 10 اجزاء من وجبتك ، وباقي الاكل احتفظي بيه في التلاجة لوجبة تانية.
3- خدي معلقة صغيرة من الزيت و 0.9 جرام من الملح:
ناجانو هي واحدة من اكتر المناطق صحة في اليابان ، العمر الافتراضي هناك بيوصل ل 80 – 87 سنة ، والدراسات لقت ان سكان المنطقة دي كانوا بيستهلكوا 15.1 جرام من الملح في الاكل يوميا ، ولكن لقوا ان الكمية دي ليها تأثير سيء على الصحة ، وبدل كده قللوها ل 0.9 جرام مع معلقة واحدة من زيت الطبخ.
4- بيفضلوا المشي على التمارين الرياضية:
معروف ان اليابانيين بيحبوا يفضلوا يمارسوا نشاط طول حياتهم ، وواحدة من رياضاتهم المفضلة هي المشي ، وهي تعتبر رياضة ممتعة خصوصا لو مع حد بتمشي, بتستمتعي بالكلام مع الشخص اللي معاكي, بتمارسي رياضة وده بيساعد في بناء شعور بالانتماء للمجتمع.
5- اكل التوفو:
التوفو واحد من الاطعمة الاساسية في النظام الغذائي الياباني ، والتوفو مش بس طعام نباتي صحي ولكن كمان بيحافظ على مرونة البشرة ، وبالتالي هيحافظ على شباب بشرتك ، بالاضافة كمان ، ان التوفو بيقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والسرطان ، وبيساعد في الحفاظ على وزن صحي (مع عدم الافراط في اكل انواع الاطعمة التانية).
6- خدي حمام بخار او شاور:
حمام البخار مش بس لمجرد الاسترخاء ولكن كمان مفيد لصحتنا ، حاجة كمان ، استخدمي الزيوت الاساسية المفيدة للبشرة ، واحرصي انك ما تقعديش في حمام البخار فترة طويلة والا هترتفع درجة حرارة جسمك ، وافضل مؤشر على درجة حرارة الساونا المثالية هو جسمك ، لازم اولا وقبل اي حاجة انها تكون ممتعة.
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