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عمر شويل - جدة مكون على القهوة في الصباح للتخلص من دهون البطن والكرش في 3 أيام بدون رياضة أسرع طريقة تخسيس - ثقفني
مكون على القهوة في الصباح للتخلص من دهون البطن والكرش في 3 أيام يمكنك تناول مشروب القهوة بالليمون للتخسيس فهو من المشروبات التي تمت تجربتها من قبّل العديد من الأشخاص التي تعاني من مشكلة الوزن الزائد، وأثبت المشروب فعاليته في تفتيت الدهون وحرقها في أيام قليلة، ونهيًا عن تناولها بهدف تخسيس الوزن وحرق الدهون فإن للمشروب فوائد عديدة ومتعددة حيث أنه يحمي الجسم من الكثير من الأمراض الخطيرة وخاصة وأن الليمون يحتوي في مكوناته على الكثير من العناصر والقيم الغذائية التي يحتاج إليها الجسم بشكل مستمر.
كيفية تحضير مشروب القهوة بالليمون للتخسيس
مكونات الوصفة:-
- كوب كبير من القهوة.
- كمية من عصير الليمون الطازج.
خطوات التحضير:-
- قومي بتحضير القهوة بالطريقة المعتادة وقبل أن تبرد قومي بعصر نصف ليمونة عليها وقلبيهم جيدًا.
- يمكنك تحلية المشروب بوضع كمية من العسل الأبيض بدلًا من السكر حتى لا يزيد الوزن.
- تناول المشروب يوميًا بعد تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة حتى تحظى بالفوائد الصحية الناتجة عنه.
أبرز فوائد خليط الليمون مع القهوة
- يعمل المشروب على الحد من خطر إصابة الجسم بالأورام السرطانية وخاصة سرطان الثدي والقولون والكبد.
- يقلل من الحالة النفسية السيئة والشعور الاكتئاب وأي مشاعر سلبية قد يشعر بها الإنسان فهو يحسّن من الحالة المزاجية للفرد.
- كما أنه يساعد في ضبط كمية السكر الموجودة في دم الإنسان ويساهم في خفض الوزن وحرق الدهون بشكل واضح.
- يحمي المخ من الإصابة بالزهايمر والخرف المبكر وخاصة بالنسبة لكبار السن.
- يقوي الجهاز المناعي حيث أن الليمون يحتوي في تكوينه على فيتامين سي المفيد لمناعة الإنسان.
- يخفف من آلام الصداع والصداع النصفي بشكل ملحوظ كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازمين لاستكمال اليوم بشكل طبيعي.
- يعمل على تركيز كرات الدم الصفراء وتدفقها ويحمي الجسم من تكون الحصوات على الكلى.
- يحد من مشاكل الإمساك ومدر جيد للبول ويعالج الكثير من مشاكل المعدة المختلفة مثل عسر البول وارتجاع المريء.
- يضبط مستوى السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم بشكل دقيق.
- ينقي الجسم من السموم والأوبئة ويجعله أقوى في مواجهة أي مخاطر من الممكن قد تصيبه بالأمراض المزمنة والخبيثة.
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