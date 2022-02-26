مكون على القهوة في الصباح للتخلص من دهون البطن والكرش في 3 أيام بدون رياضة أسرع طريقة تخسيس

مكون على القهوة في الصباح للتخلص من دهون البطن والكرش في 3 أيام يمكنك تناول مشروب القهوة بالليمون للتخسيس فهو من المشروبات التي تمت تجربتها من قبّل العديد من الأشخاص التي تعاني من مشكلة الوزن الزائد، وأثبت المشروب فعاليته في تفتيت الدهون وحرقها في أيام قليلة، ونهيًا عن تناولها بهدف تخسيس الوزن وحرق الدهون فإن للمشروب فوائد عديدة ومتعددة حيث أنه يحمي الجسم من الكثير من الأمراض الخطيرة وخاصة وأن الليمون يحتوي في مكوناته على الكثير من العناصر والقيم الغذائية التي يحتاج إليها الجسم بشكل مستمر.

كيفية تحضير مشروب القهوة بالليمون للتخسيس

مكونات الوصفة:-

كوب كبير من القهوة.

كمية من عصير الليمون الطازج.

خطوات التحضير:-

قومي بتحضير القهوة بالطريقة المعتادة وقبل أن تبرد قومي بعصر نصف ليمونة عليها وقلبيهم جيدًا.

يمكنك تحلية المشروب بوضع كمية من العسل الأبيض بدلًا من السكر حتى لا يزيد الوزن.

تناول المشروب يوميًا بعد تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة حتى تحظى بالفوائد الصحية الناتجة عنه.

أبرز فوائد خليط الليمون مع القهوة