وداعا للكسل في 5 دقائق حضري كريب الخلاط بدون حليب ولا زبدة اقتصادي جدا بمكونات متوفرة في كل بيت

الكريب ‏هو أحد الوجبات السريعة التي يتم اعدادها باستخدام العديد من الحشوات ويكون لها طعم مميز ولذيذ كما أنه يعد من الوجبات الاقتصادية التي يعتمد عليها الكثير من الناس عند تناول الطعام خارج المنزل خصوصا في مصر في الآونة الاخيرة بدأ في الانتشار بشكل كبير وأصبح يستخدم العديد من الاصناف اللحوم او دجاج او الأجبان أول بطاطس والعديد من الحشوات اللذيذة الأخرى ويتميز بأنه سهل التحضير وكما أنه طعمه يكون لذيذ عندما نحصل عليه من المطاعم يمكن إعداده ‏داخل المنزل بخلطة مميزة حتى نحصل على طعم لذيذ ‏ومميزة خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها والطريق التي نحتاج إليها حتى يكون جاهز ويتم استخدام مع العديد من الحشوات الذيذة حتى يكون له طعم لذيذ ومختلف.

‏طريقة إعداد كريب الخلاط السريع

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أفضل طريقة يمكن من خلالها اعداده هو استخدام ‏الخلاط الكهربائي الذي يساعد على خلط المكونات بشكل اسرع وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي يمكننا الحصول عليها ‏حتى نستطيع إعداد خلطة الكريب اللذيذة باستخدام عجينة مميزه حتى نحصل عليه بشكل مميز وسريع وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

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نحتاج إلى كوب كبير من الدقيق

بيضتان

ملعقة كبيرة من الزيت أو الزبدة

1\4‬ ملعقة صغيرة من الملح‬

كوب ونصف من الحليب طازج كامل الدسم

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يمكن أيضا استخدام العديد من الخيارات لحشوة الكريب وهذه الخيارات هي:

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كريمة الشوكولاتة

اللحم المفروم

قطع الدجاج

كريمة الكرمل

كريمة نوتيلا والموز

طريقة إعداد كريب الخلاط السريع

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تعتمد هذه الطريقة بشكل كبير على استخدام الخلاط الكهربائي وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع استخدام هذا الخليط داخل الخلاط الكهربائي وهذه الخطوات هي: