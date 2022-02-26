هتعمليه وانتي مغمضه.. خبز التورتيلا والشاورما بالعجينة السائلة بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح

شاورما من المأكولات اللذيذة ‏والتي انتشرت ‏بشكل كبير في الدول العربية وأصبحت من الوجبة المفضلة لدي الكثير من الناس لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خبز الشاورما وهو احد الأجزاء المهمة التي لا يمكن اعدادها بدون الخبز وذلك لأن الخبز يتم اعدادها بطريقة مميزة ومختلفة حتى يكون له طعم لذيذ عندما يتم استخدام مكعبات الشاورما معه وخلال هذا ‏المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم لها إعداد هذا الخبز و المكونات التي نحتاج إليها ‏حتى يمكن إعداد خبز الشاورما الساخن لذيذ ‏الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا أثناء إعداد الشاورما.

مكونات إعداد خبز الشاورما

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خبز الشاورما ‏ويمكن إعداد العديد من الاصناف الأخرى باستخدام هذا الخبز استخدمي أيضا مع بعض الحشوات اللذيذة والحلوة مثل كريمة الشوكولاتة وغيرها من المكونات في ما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة هذا الخبز المميز وهذه المكونات هي:

½ ملعقة صغيرة من الباكنج باودر

½ كوب من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من الملح

كوب من الماء المغلي

ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق

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طريقة إعداد خبز الشاورما في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج الى حتى نستطيع إعداد خبز التورتيلا في المنزل ‏وهذه الخطوات هي:

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