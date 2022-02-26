طريقة عمل حلاوة الجبن بالجبن والقشطة الكريمي اللذيذة والمغذية في 10 دقائق

طريقة عمل حلاوة الجبن هذه الحلوى المغذية والخفيفة جداً التي يتم تحضيرها خلال 10 دقائق فقط وهذا لأنها لا تحتاج خطوات كثيرة، فهي من أشهر وأحلى الحلويات السورية التي يتم تحضيرها في أشهر المطاعم، فهي من الحلويات المميزة جدًا فهي تحتوي على مكونات مغذية جدًا لان مكوناتها الأساسية الحليب و الجبن، وسنقدم لكم أسرار تحضيرها بالتفصيل لكى تحصلين على ألذ وأحلى حلاوة الجبن مثل الشيفات المحترفة.

مكونات حلاوة الجبن

سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار تحضير حلاوة الجبن وسر قوامها الكريمي المتماسك، وسنبدأ بتقديم المكونات وهي:

نصف كيلو من الجبن العكاوي.

كوب من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

¾ كوب من الشربات.

مكونات القشطة:

2 كوب من الماء.

كوب من الحليب البودر.

3 معالق كبيرة من الدقيق.

كوب من القشطة البلدي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

كوب من الفستق الحلبي المجروش للتزيين ( يمكن استبداله بالفول السوداني المجروش)

طريقة تحضير حلاوة الجبن