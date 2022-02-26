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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلاوة الجبن بالجبن والقشطة الكريمي اللذيذة والمغذية في 10 دقائق - ثقفني
طريقة عمل حلاوة الجبن هذه الحلوى المغذية والخفيفة جداً التي يتم تحضيرها خلال 10 دقائق فقط وهذا لأنها لا تحتاج خطوات كثيرة، فهي من أشهر وأحلى الحلويات السورية التي يتم تحضيرها في أشهر المطاعم، فهي من الحلويات المميزة جدًا فهي تحتوي على مكونات مغذية جدًا لان مكوناتها الأساسية الحليب و الجبن، وسنقدم لكم أسرار تحضيرها بالتفصيل لكى تحصلين على ألذ وأحلى حلاوة الجبن مثل الشيفات المحترفة.
مكونات حلاوة الجبن
سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار تحضير حلاوة الجبن وسر قوامها الكريمي المتماسك، وسنبدأ بتقديم المكونات وهي:
- نصف كيلو من الجبن العكاوي.
- كوب من السميد الناعم.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- ¾ كوب من الشربات.
مكونات القشطة:
- 2 كوب من الماء.
- كوب من الحليب البودر.
- 3 معالق كبيرة من الدقيق.
- كوب من القشطة البلدي.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- كوب من الفستق الحلبي المجروش للتزيين ( يمكن استبداله بالفول السوداني المجروش)
طريقة تحضير حلاوة الجبن
- في البداية أن نقوم بتحضير القشطة قبل البدء لكي تبرد قبل الاستخدام.
- نقوم بوضع الماء والحليب و الدقيق والسكر في وعاء كبير على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب.
- عندما يثقل قوام الخليط نقوم بإضافة القشطة وماء الورد مع التقليب المستمر حتى تحصلين على قوام كريمي متماسك.
- نرفعها من على النار ونغطيها ونتركها حتى تبرد.
- نبدأ بتحضير خليط الجبن اولاً نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونملئ منتصفه بالماء المغلي.
- بعد ذلك نقوم بوضع وعاء آخر عليه لعمل حمام بخار للجبن.
- نقوم بتقليب أثناء حمام البخار بملعقة خشبية لكي تسيح الجبن.
- بعد أن تسيح الجبن نقوم بوضع كوب من السميد على الجبن مع التقليب المستمر حتى تحصلين على قوام عجينة لينة و طرية.
- بعد ذلك نقوم بوضع نصف كوب من الشربات على الخليط مع الإستمرار في التقليب حتى تتشرب العجينة من الخليط ويصبح لديك عجينة مطاطية لينة سهلة الفرد.
- نقوم بتوزيع القليل من الشربات على سطح الرخامة أو على صينية مسطحة.
- ثم نقوم بفرد عجينة حلاوة الجبن عليها ويمكن استخدام السكنية في الفرد حتى تحصلين على عجينة مستطيلة الحجم.
- نقوم بتوزيع القليل من القشطة بشكل عرضي على العجينة ثم نقوم بلفها بشكل رول اسطواني.
- ثم نقوم بتقطيعها بالسكينة قطع متساوية الحجم.
- بعد ذلك نقوم برص حلاوة الجبن في طبق التقديم ونقوم بتزينها بالفستق المجروش أو الفول السوداني وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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