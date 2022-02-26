طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا

الخميرة من الممكن أن يكون هناك اعتماد على مكون الخميرة الممتلئ بالفيتامينات المميزة والتي لا بد وأن يكون هناك حرص على تعزيز البشرة بها، لذا نتعرف على تركيبة الخميرة المبيضة للوجه، والتي لها دور في إكساب البشرة الحيوية والشباب والنضارة الدائمة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي لها القدرة مع الخميرة للقيام بخطوة تفتيح البشرة تماما، ووقايتها من أي تواجد للبقع أو الكلف والاسمرار، وفيما يأتي نوضح المقدار الأساسي لتركيبة الخميرة، والتي تعد من التركيبات الطبيعية عالية الفائدة للبشرة، وفيما يلي مكونات الخليط، والطريقة المتبعة للتحضير والتطبيق.

مكونات خلطة الخميرة لتبيض البشرة

الخميرة من المكونات التي تحتوي على الفيتامينات وأهمها فيتامين ب المعزز لنضارة البشرة مع فيتامين إي، وتلك الخلطة الطبيعية توفر للبشرة المزيد من النضارة، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات التي من الممكن أن تتفاعل مع الخميرة على سطح البشرة وتزيل أي تواجد للبقع أو الكلف، وفيما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية للخليط، وأهم الخطوات التي تيسر من تطبيقه على البشرة بأفضل الطرق لإعطاء النتيجة المرجوة من استعماله، من أهم المكونات التي تعزز من مستوى نضارة البشرة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

أسهل الطرق المتبعة لتحضير تكون على هذا النحو الآتي: