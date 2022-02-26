نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب فقط أعملي 2 كيلو سمنه بلدي في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة مش هتشتريها من برة تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كوب حليب عمل السمنة البلدي الفلاحي من الممكن أن يتم وبمنتهى السهولة، حيث أن الكثير من ربات البيوت لديهن الرغبة في أن تقمن بتوفير كمية مناسبة من السمن البلدي الطبيعي في المنزل، ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة جدا من الممكن أن نحصل على أفضل نتيجة من السمن البلدي بالقوام المثالي والطعم الأفضل المعروف عنها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة سيكون الحديث بالتفصيل عن أهم المكونات الأساسية والتي لا بد من توفرها لعمل السمن الطبيعي المميز من الحليب فقط ومكونات أخرى بسيطة.

بكوب حليب عمل السمنة البلدي الفلاحي

إليك بكوب حليب فقط أهم الخطوات التي تفيد في عمل السمنة البلدي الفلاحي، وفي المنزل ومن دون الاستعانة بأي خطوات معقدة وبالاستعمال لمكونات بسيطة مع الحليب تقدر ربة المنزل أن تنتج السمن البلدي الطبيعي بأفضل جودة وأطيب مذاق، ومن خلال الاستعانة بالمكونات الآتية سيتوفر في منزلك أفضل مكون من السمن البلدي سهل الاستخدام وبطعم مميز، وخطوات تحضير بسيطة، ومن أهم المكونات المستخدمة في عمل تلك الوصفة الصحية الممتازة من السمن ما يلي:

مكونات لعمل السمن الفلاحي في البيت

من أهم المكونات والتي لا بد من توفرها لعمل أفضل نوع من أنواع السمن الفلاحي في البيت ما يلي:

كوب من الحليب.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الخل.

رشة من الملح.

وعاء مناسب.

طريقة التحضير لتلك الوصفة من السمن

السمن الطبيعي من السهل أن تقومي بإعداده في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى تكون بالاستعانة بالوعاء الملائم ووضع الحليب فيه.

أضيفي الليمون مع الحليب مع التقليب المستمر.

تتم الإضافة للخل مع الحليب مع التقليب المستمر حتى نجد أن المكونات تتكتل وتتحول إلى كتل من الحليب والبروتين المترسب مع الدهون.

تتم الإضافة للخل مع الحليب مع التقليب المستمر حتى نجد أن المكونات تتكتل وتتحول إلى كتل من الحليب والبروتين المترسب مع الدهون. قومي بفصل كل المكونات الدهنية تماما عن السوائل للحليب.

أحضري وعاء جاف ونظيف آخر وضعي فيها الزبد المنفصل عن سوائل الحليب.

يتم تحويل الزبد المتكون إلى سمن بلدي ومن ثم يكون من السهل استخدامه في طهي العديد من الأصناف.

يمكن عمل الزبدة الفلاحي في المنزل باستخدام الحليب من كيلو حليب يمكنك عمل ثلاثه كيلو زبدة فلاحي أصلي بدون شراؤها من المحلات أو المطاعم باستخدام الطريقة التي قمنا بذكرها في المقال تساهم في جعل الزبدة الفلاحي مثل الجاهزة في وقت قصير خلال دقائق يمكن عمل الزبدة بسهولة وبدون تعب في دقائق يمكن عمل الزبدة