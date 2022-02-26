بطريقة الكوافير.. صبغ الشعر باللون الأشقر الساحر بدون تكلفة وتغطية الشعر الابيض بطريقة طبيعية

بطريقة الكوافير.. صبغ الشعر باللون الأشقر الساحر بدون تكلفة إلى كل امرأة تبحث عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر اللامع، نقدم لكن اليوم أفضل الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر بدون أي مواد كيميائية ضارة وبدون أي صبغات جاهزة، يمكنك الآن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية بدلًا من الجاهزة التي لا تعطيك اللون الذي تبحثين عنه تمامًا كما أنها لا تدوم لفترات طويلة، وهذه الوصفة مفيدة للمرأة التي غزى الشيب شعرها وأصبحت تشعر بمشاعر سيئة إثرًا لشعرها الأبيض.

وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر بالشاي وعصير الليمون

مكونات الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثمان ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الروزماري.

كيفية تحضير الصبغة واستخدامها:-

عليك أولًا غسل شعرك قبل وضع الوصفة عليه وتخليصه من كل الزيوت والكريمات الموضوعة عليه.

ثم أضيفي ربع فنجان من الماء المغلي على الشاي الأخضر وقلبيهم جيدًا ثم ضعي عصير الليمون وزيت الروزماري إلى المزيج واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

قسمي شعرك إلى حوالي أربعة أقسام وضعي الخليط بأجزاء متساوية على شعرك من جذوره حتى أطرافه وارفعي شعرك بعد تصفيفه على شكلك كعكة.

ضعي قبعة الشعر البلاستيكية على شعرك واتركيه لمدة ثلاث ساعات ثم اغسليه جيدًا وعرضيه لأشعة الشمس الحارقة حتى تستفادي من الوصفة بشكل سريع.

بمجرد أن يجف شعرك ستجدي أنه أصبح أشقر لامعًا وكأنه طبيعيًا وبدون أي شعيرات بيضاء وأي آثار للشيب.

ويمكنك وضع أي زيوت طبيعية على شعرك حتى تقويه في هذه الفترة.

كرري هذه الخلطة مرة كل شهر حتى تحصلي على شعر أشقر لامع خالي من الشيب.

كيفية تحضير خلطة صبغ الشعر الأشقر

كي تحصلي على شعر أشقر ذهبي ولامع قومي بدمج أنبوبه من اللون الأشقر الذهبي الطبيعي مع اللون الفاتح جدًا منه وكمية من الأكسجين بنسبة ثلاثين في المئة.

أما للحصول على الشعر الأشقر الفاتح قومي بخلط أنبوبة من اللون الأشقر الفاتح مع الفاتح جدًا والأكسجين بنسبتي 30% و40%.