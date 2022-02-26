تجهيزات شهر رمضان .. بلح الشام المقرمش بمكونات بسيطة من المنزل حضريه مثل الحلواني

تجهيزات شهر رمضان .. بلح الشام المقرمش بمكونات بسيطة من المنزل مع اقتراب شهر رمضان المبارك ازداد البحث على طريقة عمل بلح الشام والحلويات الشامية الشرقية، فبلح الشام يعتبر من ألذ الحلويات الشرقية الشهيرة في المطابخ المصرية وهو حلوى مصرية وانتشرت بعد ذلك في البلدان العربية الأخرى ومن ضمنها سورية ولبنان، ويتم تحضير بلح الشام في المناسبات والحفلات وعلى موائد رمضان عند العزومات، ويتميز بطعمه اللذيذ والمتوفر في جميع المحلات ولكن تحضيره في المنزل أفضل بكثير من شرائه من الخارج وأكثر ضمانًا.

كيفية وطريقة عمل بلح الشام في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب وربع من الماء الفاتر.

أربع بيضات كبيرة الحجم.

نصف كوب صغير من نشا الذرة.

زيت نباتي.

ملعقة هيل مطحون.

زعفران بمقدار ربع كوب.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-

قومي بوضع كل من النشا والهيل والدقيق والملح في وعاء بلاستيكي مناسب الحجم وقومي بتقليبه جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الزيت والزعفران والزيت في وعاء معدني على النار واتركيه حتى يغلي قليلًا ثم أضيفي الدقيق إلى خليط الزعفران والماء وقلبي المزيج جيدًا.

بعد أن تتكون العجينة قومي بعجنها بالمضرب الكهربائي وقلبيها جيدًا ثم اتركيها حتى يخرج منها الهواء.

اتركي العجينة حتى تبرد قليلًا وترتاح ثم أضيفي البيض وقلبي واخفقي مع صب البيض بالتدريج واستمري في التقليب حتى تنتهي كمية البيض الموجودة.

قومي بوضع العجينة في كيس كريمة وقومي بتشكيله على شكل بلح الشام أو شكليه بواسطة القمع.

جهزي صينية وقومي بدهنها بورق الخبز وابدئي في رّص بلح الشام عليها وضعيه بداخل الفريزر حتى يتماسك.

يمكنك تحضيره بداخل الفرن أو بداخل طاسة القلي على النار وقومي بإخراجه بداخل طبق ورشي عليه الشربات.

كيفية عمل شراب بلح الشام

المكونات:-

كوبان ماء فاتر.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:-