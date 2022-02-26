هتبطلى تشتري الجاهزة.. عجينة البيتزا الطرية الاصلية على طريقة المطاعم بمكونات بسيطة وناجحة 100%

هتبطلى تشتري الجاهزة.. عجينة البيتزا الطرية الاصلية على طريقة المطاعم البيتزا واحدة من أشهر الأكلات التي يحبها الأطفال ويعشقها الكبار وتوجد مجموعة كبيرة من المحلات المتخصصة في تحضير هذه البيتزا بجميع أنواعها وأشكالها وبالإضافات المختلفة على حسب ذوق الشخص، فقد يوجد منها بالتونة وبمشكل جبن وبالدجاج وأيضا يتوفر منها باللحوم وغيرها، ولهذا فقد نقوم بتوضيح طريقة خاصة بتحضير البيتزا من أشهر الشيفات المتخصصة في تحضير الطعام وهذا باستخدام باقة من المكونات التي تتوفر في المنزل للحصول على بيتزا جميلة المذاق بأفضل الأطعمة الممكنة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

يتم تحضير عجينة البيتزا من خلال وضع بعض المكونات التي نقوم بذكرها مع بعضها البعض وتركها حتى تتخمر، وهذه هي الطريقة المتبعة:

أولا تحضير كيلو دقيق أبيض منخول جيدا وخالي من الشوائب، ملعقتين من حليب بودر وكيس خميرة فورية وكمية من الماء الساخن.

تحضير كوب من الزيت النباتي أو السمن أيضا، ومن ثم تخلط جميع المكونات جيدا في العجان حتى تصبح متماسكة تماما.

ويتم إزالة من العجان والبدء في استخدام العجن اليدوي، فهذه الوسيلة فعالة في الحصول على عجينة متماسكة تماما.

وبعدها تترك حتى تتخمر لمدة ساعتين وبعدها يتم فردها في صينية بها زيت وتوضع عليها الصلصة المتوفرة.

ومن ثم يتم وضع جبنة رومي مبشورة مع كمية من الجبن الموتزريلا وكمية من الدجاج أو التونة أو اللحم المفروم.

ويتم تقطيع واحدة من البصل عليها والفلفل الأخضر والأحمر وبعض من الزيتون.

ويتم وضعها في الفرن وتترك لمدة ربع ساعة وبعدها تقدم للأكل.

طريقة تحضير صلصة البيتزا