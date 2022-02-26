بأحلى طعم.. كفتة رز فالخلاط في 5 دقائق بدون مفرمة وبطريقة بسيطة بمقادير مظبوطة 100% وطعم رهيب

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بأحلى طعم.. كفتة رز فالخلاط في 5 دقائق بدون مفرمة وبطريقة بسيطة الكفتة واحدة من الأكلات المميزة المذاق التي يفضلها الكثير منا حيث أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى المذاق الجميل للغاية، وقد يتم تحضيرها بطريقة سهلة وطبخها مع البطاطس في كمية من الطماطم المسكبة، ويتم تقديمها بجانب طبق الأرز للحصول على وجبة مميزة وغنية بالفيتامينات التي يكون الجسم بحاجة إليها، فيمكنك الآن تحضيرها في منزلك حتى تكون آمنة تماما ونظيفة وخالية من نسبة الدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة حتى تحافظي على صحة أبنائك.
مكونات تحضير كفتة الأرز
يمكنك الآن تحضير كفتة الأرز وخلطها في المنزل عن طريق تحضير المكونات الأساسية وضربها في الخلاط الكهربائي حتى تحصلين على خلطة مفيدة وخالية من نسبة الدهون الزائدة عن الحد والتي تؤثر على الصحة بقدر كبير، وهذه المكونات هي:
- كيلو لحم.
- حبتين من البصل
- رأس واحدة من الثوم.
- ملعقة من الملح.
- نصف كوب من الأرز الأبيض.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
- ملعقة من الفلفل.
طريقة تحضير كفتة الأزر في الخلاط
- يتم وضع اللحم المفرومة في الخلاط الكهربائي ومعها فصوص الثوم ويتم نع كمية من الأزر وغسلها جيدا ومن ثم وضعها في الخلاط.
- وبعد ذلك يتم وضع البصل المقطع إلى قطع صغيرة ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض للحصول على القوام المطلوب.
- وبعد الانتهاء من هذه الخطوة الأساسية يتم وضع الخليط في وعاء ووضع البهارات عليها ويتم مزج المكونات جيدا.
- ومن ثم يتم البدء في تشكيل الكفتة سواء على هيئة أصابع أو على هيئة كرات.
- ويتم تسخين الزيت ومن ثم البدء في وضع هذه الكرات والأصابع فيه حتى تتحمر تماما وتصبح ناضجة.
- ومن ثم يتم إخراجها من الزيت وتصفيتها جيدا وتخزينها بالطريقة التي ترغب فيها.
- وفي حالة الرغبة في طبخها يتم تحضير صلصة الطماطم التي يتم تسوية هذه الكفتة بها,.
- من خلال وعض كمية من عصير الطماطم على الثوم المحمر في ملعقة من السمن وتترك حتى تنضج ويتم وضع الكفتة بها.
- وبعد أن تأخذ غلوة يتم تقديمها مع الأرز بشعرية
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