استخداماته كتير.. كريم بانثينول المعجزة من الصيدلية هيخليكى قمر 14 للبشرة والجسم

استخداماته كتير.. كريم بانثينول المعجزة من الصيدليةإليكم أهم وأبرز فوائد كريم بانثينول الطبي للشعر والبشرة، ويعتبر كريم بانثينول الطبي من أفضل الكريمات الطبية التي يتم توفيرها في جميع الصيدليات وبأسعار مناسبة لجميع الفئات المجتمعية، وينصح الكثير من الأطباء استخدام كريم البانثينول بدلًا من استخدام أي كريمات صناعية مرطبة أخرى، وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم أبرز فوائد كريم البانثينول واستخدامته بالنسبة للشعر والبشرة والجلد حيث أنه يمد الجلد بنعومة وترطيب يدوم لفترات طويلة.

أهم فوائد كريم بانثينول الطبي للبشرة

لكريم البانثينول الطبي عدة فوائدة متعددة بالنسبة للبشرة ومن بين هذه الفوائد كل مما يلي:-

يعمل كريم البانثينول الطبي على معالجة جميع مشاكل البشرة والحروق التي سببتها الشمس الحارقة ويسرّع من عملية زوالها.

مرطب جيد للبشرة حيث أنه يعطي ترطيب يدوم لساعات طويلة وأفضل من الكريمات المرطبة نفسها.

يخلص البشرة من التشققات التي تحدث بفعل العوامل الجوية أو عدم تجفيف البشرة بشكل كافي وترطيبها.

يعالج أيضًا العلامات التي تدل على تمدد الجسم والتي تحدث بعد الحمل والولادة وأيضًا تخلص من العلامات التي تنتج من العمليات الجراحية.

يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وهالات العين السوداء التي تظهر أسفل العين ويعطي البشرة ملمس ناعم كبشرة الأطفال.

يقوي الجلد ويساهم في الإسراع في التئام الجروح والندوب.

يقضي أيضًا على جفاف البشرة ويحمي الأظافر ويقويها من الضعف.

فوائد كريم بانثينول الطبي للشعر

كما أن لكريم البانثينول الطبي فوئد أخرى تخص الشعر وتعالج الكثير من مشاكله وتتمثل فوائده بالنسبة للشعر فيما يلي:-