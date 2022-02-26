مش هتبطلي تعمليها.. الجبنة الرومي في البيت عملت 3 كيلو جبنة من كيلو لبن بطعم يجنن أحلي من الجاهزة

هناك العديد من انواع الأجبان التي يتم استخدامها في المنزل مع الأكلات الوصفات اللذيذة التي تقوم الأم بإعدادها وهناك بعض الجبن الذي يتم تناوله طازجًا في المنزل ‏ورغم الوجود الكثير من انواع ‏الأجبان إلى أن هناك الكثير من الأنواع التي يمكن اعدادها في المنزل وجميع هذه الأنواع يتم اعدادها باستخدام الحليب الطبيعي الموجود لدينا في المنزل وهذا الحليب هو أصل جميع الأجبان ولكن تختلف الطريقة التي يتم من خلال ها إعداد ‏الجبناء وبالتالي يختلف طعم الجبناء أيضا خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن الرومي المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون الجبن الرومي جاهز.

‏مكونات إعداد الجبن الرومي في المنزل

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الجبن الرومي من أبرز الأجبان التي ‏يتم استخدام فيها مجموعة كبيرة من المكونات منها خضروات وتوابل حتى نحصل على الطعم اللذيذ الجبن الرومي الذي نحصل عليه عندما نقوم بشراء الجبن الرومي من الخارج وهذه المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد الجبن الرومي هي:

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ملعقة كبيرة من القشطة الطازج

ملعقة كبيرة من الملح

حبة من البطاطس الكبيرة المهروسة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

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‏ كوب كبير من الحليب طازج كامل الدسم

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طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي في المنزل بطريقة سهلة وهذه الطريقة هي:

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نحضر وعاء كبير نضع في جميع مكونات الجبن الرومي والفلفل الاسود والملح والبطاطس المهروسة والقشطة والحليب يفضل أن يتم إعداد هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي حتى لا تستغرق الكثير من الوقت.

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‏ بعد أن يتم إعداد هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي نبدأ في وضع الخليط الجبن الرومي داخل علبة مناسبة ويفضل أن تكون هذه العلبة دائرية بعد ذلك نضع هذه العلبة داخل الثلاجة حتى تماسك ثم يكون شكل الجبن الرومي على شكل مربع بعد ذلك يتم تقطيع الجبنة رومي إلى شرائح.

يمكن تناول الجبنة الرومي طازجة يمكن استخدام الجبنة الرومي على المكرونة والبيتزا واي أصناف أخرى

من أكثر أنواع الأجبان التي يتم تناولها في البيت هي الجبنة الرومي ويمكنك عمل الجبنة الرومي من الحليب بسهولة في المنزل حيث يعطي كيلو حليب حولي ٣ كيلو من الجبنة الرومي بتكلفة تساوي حوالي ٣٠ جنية يمكن عمل الجبنة الرومي بدون مجهود مثل المصانع وقد ذكرنا في المقال طريقة عمل الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بسرعة وبدون تكاليف فقط مو الحليب