قنبلة التبيض الفوري كريم ميبو والنشا المبهر لتبييض البشرة 7 درجات والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا

لأطباء باستخدم كريم ميبو في العديد من ‏الحالات التي تعاني منها البشرة و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام هذا الكريم في بعض الاستخدامات الأخرى التي تعمل على علاج المشاكل الصحية التي تعاني منها البشرة ‏يستخدم كريم ميبو عادة في تخفيف أثار الحروق التي يتعرض لها الجلد ولكن يمكن الاستفادة منه في بعض المشاكل الأخرى التي تظهر على البشرة وذلك من خلال استخدام هذا الكريم مع بعض المكونات الطبيعية ‏الأخرى حتى يتم التخلص منها نهائيا خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات تساعد على التخلص من الآثار الداكنة على البشرة وأثار حب الشباب طريقة استخدام هذه المكونات.

مكونات كريم ميبو والنشا للتفتيح

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خلال هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي يمكن الحصول عليها واستخدامها مع كريم ميبو ‏حتى تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تظهر على البشرة وهذا الكريم فعاله يمكن الاستمرار عليه لفترة طويلة حتى نحصل على نتيجة واضحة و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريم هي:

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ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من كريم ميبو

ملعقة نشا كبيرة

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طريقة إعداد كريم للتفتيح باستخدام كريم ميبو

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريم ميبو الذي يساعد على تفتيح البشرة باستخدام بعض المكونات الأخرى فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد هذا الكريم:

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نبدأ في جمع كل المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون الكريم جاهز ملعقة كريم ميبو وملعقة من زيت الزيتون ملعقة من زيت جوز الهند ملعقة من عصير الليمون وملعقة من ماء الورد ملعقة نشا كبيرة ‏نبدأ في تحريك هذه المكونات معا حتى نحصل على قوام الكريم الجديد.

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‏ بعد ذلك يتم استخدام هذا الكريم على البشرة كل يوم لفترة طويلة حتى نحصل على النتيجة تظهر على البشرة في وقت قصير

يمكن تبيض البشرة وإزالة البقع الغامقة في الوجه باستخدتم خلطة كريم ميبو وماء الورد تعتبر هذه الخلطة م أكثر الخلطات التي تعمل على ترصضغ الوجه في وقت قصير خلال يومين فقط قومي باستعمال الوصفة بدهن كريم ميبو على بشرتك مع ماء الورد جيدا ثم قومي باستعمال الخلطة يوميا وسوف تجعلك بيضاء كالثلج من اول استعمال لأنها تعطي لون ابيض الل