طريقة تحضير الثومية بالطريقة الأصلية مثل المطاعم و الجاهزة بدون مايونيز

الثومية بالطريقة الأصلية من أهم الصوصات السورية التي اشتهرت بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة في عالم الطبخ هو صوص الثومية، في البداية كان يقدم مع السندوتشات السورية و يوضع داخل الساندوتش لأن مذاقه أعجب كل من تذوقه أصبح يستخدم في مئات الوصفات، كما أن الجميع اصبحوا يفضلون طعمه جدا لذلك يطلبونه بجانب الطعام و بالاخص الوصفات السريعة، ولأن ليس من الممكن أن نقوم بشراءه دائما وبشكل مستمر من الخارج هذا مكلف الثمن كثيراً و غير آمن حرصنا على تقديم الوصفة والطريقة الأصلية لتحضير الثومية من المنزل مثل الجاهزة تمامًا لن تفرقي بينهم.

مكونات تحضير الثومية

يحتاج تحضير صوص الثومية اللذيذ و المميز الي مجموعة من المكونات البسيطة وهي:

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 فص ثوم مفروم ( مايعادل ملعقة كبيرة).

معلقة صغيرة من الخل الأبيض.

2 معلقة كبيرة عصير ليمون

3 معلقة كبيرة من الحليب بودر.

نصف علبة زبادي.

ربع كوب من الزيت.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الثومية بالطريقة الأصلية

الثومية من أشهر الصوصات التي تم انتشرت كثيرًا في الفترة الأخيرة فهي من الصوصات السورية اللذيذة الذي يقدم بجانب الوجبات السريعة و المشويات، كما هي مكون أساسي في سندوتشات الشاورما، ولذلك يبحث عدد كبير جداً من السيدات عن طريقة تحضيره الثومية من المنزل حيث ظهر الكثير من الطرق لتحضير الثومية ولكننا اليوم سنقدم لكم الطريقة الأصلية وهي: