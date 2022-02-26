تحذير عاجل من الأطباء بتجنب تناول هذه الأطعمة مع الموز تسبب الوفاة !!

يعد الموز من أبرز الفواكه التي تكون متوفرة طوال ايام السنة كما أن الموز يحتوي على العديد من الفيتامينات ‏التي يحتاج إليها الجسم الإنسان خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها ‏من خلال تناول الموز ورغم أن الموز يحتوي على كل هذه الفوائد إلى أن هناك بعض الأطعمة التي إذا تم تناولها مع الموز فإن هذا يسبب العديد من الأضرار ‏لذلك لابد من الحرص على تناول الموز بكميات مناسبة وعدم تناول الموز مع هذه الأطعمة حتى لا تسبب مشاكل صحية للإنسان و خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الاصناف التي لا ينصح بتناول لها مع الموز.

‏أصناف لا يمكن تناولها مع الموز

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هناك العديد من الأطعمة التي لا ينصح الأطباء بتناول لها مع الموز وذلك لأن هناك بعض عناصر الموز تتعارض مع وفيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي لا يمكن ‏تناولها مع الموز وهذه الاصناف هي:

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هناك بعض الفواكه التي لا ينصح بتناول لها مع الموز وذلك لانه العناصر التي تكون موجودة في الفواكة تعرض بشكل كبير مع الموز.

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‏ من الاصناف التي لا ينصح بتناول لها أيضا مع الموز هي البطاطس وهي من الخضروات التي يؤدي دون تناولها مع الموز ‏إلى حدوث العديد من الأضرار وفيما يلي سنتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب تناول البطاطس مع الموز وهي أن ‏البطاطس غنية بالألياف والموز أيضا يحتوي على كمية كبيرة من الألياف وهذا يمكن أن يسبب تسمم غذائي أو تعرض الجسم إلى الانتفاخ.

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فاكهة أخرى لا ينصح بتناولها مع الموز

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الفاكهة التي لا ينصح بتناولها مع الموز بكميات كبيرة هي البطيخ وهذا لأن البطيخ من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وعندما يتم تناول البطيخ مع الموز في نفس التوقيت فإن هذا يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من البوتاسيوم داخل جسم الإنسان ويمكن هذا أن يسبب العديد من الأضرار أبرزها ضعف العضلات الموجودة في القلب و حدوث الأم في المفاصل وهذا أحيانا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب تسارع نبضات القلب