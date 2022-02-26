مقشر الأرز الياباني لتبييض وتقشير الوجه وإزالة القشور والجلد الميت من أول أستخدام

الوجه يعتبر من أهم مفاتن المرأة فيجب أن تحافظ عليه من الأشياء التى تؤثر على جماله، فيجب أن تبتعد عن المستحضرات المصنعة بالكيماويات وأن تلجأ للطبيعة، في هذا المقال سوف نتحدث عن وصفات بالارز وهو يعتبر من المكونات التى تساعد على شباب البشرة وتفتيحها والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات وتوحد لون البشرة، سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات الطبيعية باستخدام الأرز التي تساعد على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

طريقة تحضير ماسك الأرز والعسل لتقشير الوجه

المكونات

نصف كوب من الشاي الأسود.

ملعقتين من الأرز المطحون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات تماماً ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة وقبل الشطف يدلك الوجه بطريقة دائرية لتقشير البشرة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

يكرر هذا الماسك مرة أسبوعياً.

طريقة تحضير ماء الأرز كغسول لتفتيح البشرة:-

نقوم بتحضير وعاء ونضع به كوب من الأرز ونتركه جانبا حتى ينقع الأرز لمدة من ٨ إلى ١٠ ساعات ثم نأخذ ماء الأرز ويوضع في زجاجة لحين الاستخدام.

تدلك البشرة المبللة يوميا بقطعة من القماش الجاف بحركات دائرية لمدة ٣ دقائق.

ثم نقوم بشطف الوجه بماء الأرز ويترك على الوجه حتى يجف تماماً.

يستخدم هذا العملية مرتين أسبوعياً وسوف تلاحظين توحيد لون البشرة والبقع والتصبغات والاسمرار نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة.

يمكن استخدام غسول ماء الأرز يوميا صباحا ومساء باستخدام قطعة من القطن وغمسها في ماء الارز وتدلك البشرة ثم تشطف بالماء الفاتر.

ماسك الارز والحليب لتفتيح عميق:-

يعمل ماسك الارز والحليب على التفتيح وتنقية مسام البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وتنعيم الجلد.

المكونات:-

ملعقتين من الأرز المطحون.

ملعقتين من الحليب السائل.

طريقة التحضير:-

نقوم بعجن كمية مناسبة من الأرز والحليب حتى نحصل على قوام سميك.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ويشطف بالماء الدافئ.

يستخدم هذا الماسك لمدة شهر يوم واحد أسبوعيا.

فوائد أخرى للأرز:-