ب2 كوب دقيق ولبن أعملي عجينة الكريب في المنزل بطريقة طرية وخفيفة لعمل حشوات حلو وحادق

يعد الكريب من الوجبات السريعه التى انتشرت بشكل كبير فى البلاد العربيه وخاصتا فى مصر، حيث انه يحضرفى المنزل كوجبة سهله وسريعه عند الشعور بالجوع فى اى وقت، ويقدم الكريب بعدة اطعمة مختلفة يمكننا تقديمه كنوع من الحلوى وايضآ يقدم كوجبه طعام اساسية، وتبحث الامهات دائمآ على طريقة تحضيرة فى المنزل بدلا من شرائه بتكلفه عاليه من المطاعم، فهو يحضر فى المنزل باقل التكاليف وابسط المكونات المتوفرة، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الكريب خطوة بخطوة وبدون مجهود.

طريقة عمل عجينة الكريب

المكونات

٢كوب من الحليب السائل.

٢كوب من الدقيق الابيض.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

بيضه واحده.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة اختيارى.

حبة البركه اختيارى.

للحشو

شاورما دجاج.

جبنة موتزاريلا حسب الرغبه.

بطاطس مقلية.

الطريقة