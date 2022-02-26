بدون ما يسود ويدوب أعملي مخلل اللفت بالبنجر على أصوله بطريقة مقرمشة بكل أسراره وتكاته

من أنواع المخللات المفضلة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص هو مخلل اللفت حيث أنه يتميز بمذاق جميل ولذيذ وكل الناس بلا إستثناء يعشقون تناوله مع معظم الأكلات وبالتحديد الأكلات الشعبية، مثل الفول والبطاطس المقلية وغيرها وبجانب هذا أن اللفت يمتلك العديد من المميزات غير مذاقه اللذيذ فهو غني جدا بالعناصر الغذائية، ومن أهمها هي الفيتامينات والبروتينات وملئ بالمعادن اللازمة والمفيدة لجسم الإنسان وهذا النوع من المخللات لا يكون موجود طوال أيام السنة ولكنه ينتشر ويزداد وجوده في الأسواق في فصل الشتاء، ففي هذا الوقت تقوم كل إمرأة بتخليله في المنزل بطريقة سريعة وبسيطة جدا وغير مكلفة حيث أن هذه الطريقة تجعلنا نتناوله في خلال عدة أيام قليلة.

مخلل اللفت من أحلى وأجمل أنواع المخللات والذي يمكن أن نقوم بتخليله بطريقة سريعة وسهلة ويكون مميز بمذاق شهي ومن الممكن أن يتم تخليله مع عدد آخر من الخضراوات مثل الجزر والفلفل الأخضر أو البصل وغير ذلك الكثير، ويمكن أن يتم تخليله بدون إضافة خضراوات له ولكن نضيف إليه ثمرة واحدة من البنجر لأنها تعطيه اللون المرغوب فيه.

مكونات مخلل اللفت

كيلو واحد من اللفت.

لتر ونصف من الماء.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

كوب واحد كبير ونصف من الملح.

ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.

حبتان من الفلفل الأحمر وهذا على حسب الرغبة.

طريقة عمل مخلل اللفت