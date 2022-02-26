معجزة كريم القهوة لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت من الجسم في أيام معدودة

معجزة كريم القهوة التي انتشرت علي منصات التواصل بين السيدات وخبراء التجميل، حيث يعتبر تبييض البشرة بالقهوة من الطرق التي يمكننا من خلالها التخلص من العديد من الشوائب التي قد تظهر على الوجه، بالإضافة إلي ذلك هذا الكريم له مفعول مميز في إزالة الجلد الميت والتخلص من التجاعيد، حيث يتم عمل قناع للوجه من بعض المكونات التي يتداخل معها مشروب القهوة، وتعتبر القهوة قناع واقي للجلد من البكتريا الضارة، فهي مضادة للبكتريا ولها قدرة هائلة علي تدميرها وعدم نموها علي الجلد، ونتعرف عبر السطور التالية علي طريقة عمل كريم القهوة السحري.

معجزة كريم القهوة لتبيض الوجه

يعد تبييض البشرة بالقهوة طريقته ليست صعبة ولكن من الضروري وجود مجموعة من المكونات المنزلية الطبيعية البسيطة التي تعمل على تحسين وتوحيد لون البشرة، فمع الاستمرار بالمددة المحددة تحصلين علي وجه نقي بدون تجاعيد ومشرق، ويعمل ذلك الكريم علي إزالة حروق الشمس التي تسبب بعض المشاكل للفتيات والسيدات بسبب ظهورها، والآن نتوجه لمعرفة مكونات كريم القهوة.

مكونات كريم القهوة

تبحث الكثير من السيدات والفتيات إلي طرق سريعة لتفتيح اليدين والوجه وفي نفس الوقت يرغبن في معرفة هذه الطرق الغير مكلفة، ويمكنك فقط أحضار المكونات الأتية:

ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة سكر خشن.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

قطرات من عصير الليمون ولا ينصح به للبشرة الحساسة.

كبسولة فيتامين E من الصيدلية.

ملعقة صغيرة نشا.

طريقة تحضير الكريم السحري

يجب أحضار وعاء نظيف ويتم وضع القهوة والسكر وكبسولة للفيتامين بعد قصها واخذ الفيتامين الذي بداخلها، ويتم تقليب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض. نقوم بإضافة النشا وزيت جوز الهند والليمون ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات ويتم وضع الخليط في الميكرويف لمدة 3 دقائق. نخرج الخليط ويتم خلطه مرة اخري بملعقة خشبية حتي يصبح كريمي وقوامه سميك. الآن اصبح كريم القَهوة جاهز يمكنك وضعه علي اليدين والوجه والرقبة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة. ثم غسل الوجه بالماء الفاتر. يمكنك استخدام ذلك الكريم مرتين بالأسبوع، وفي كل مرة يجب عمل خلطة جديدة ولا ينصح باستخدام بقايا الخلطة القديمة.

ملحوظة هامة، إذا كانت البشرة من النوع المتحسس لا يجب وضع الليمون فانه يسبب تهيج للبشرة الحساسة.