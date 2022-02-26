الآن علاج الجيوب الأنفية والبرد والزكام في دقيقة أسهل حل منزلي للزكام بدون أدوية

تعتبر مشكلة الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات المرضية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، حيث هناك أفراد يعانون من حساسية الجيوب الأنفية وتصبح مصدر إزعاج لهم، ويجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في الخروج في أيام العواصف الرملية والمليئة بالأتربة ولذلك إليكم في هذا المقال أهم الطرق الفعالة جدا في تخفيف آلام الجيوب الأنفية و علاج الزكام في المنزل دون الحاجة إلى تناول الأدوية.

طرق علاج الجيوب الأنفية والزكام في المنزل

يعانون أصحاب التهابات أمراض الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية من الحساسية الشديدة للأتربة والعواصف الرملية والأن إليكم أهم الطرق الفعالة في تخفيف آلام الجيوب الأنفية في المنزل.

الطريقة الأولى: خل التفاح والذي يعتبر فعال جدا في تهدئة الجيوب الأنفية والتقليل من ألم احتقان الحلق حيث أضافة ملعقة من الخل، على ملعقة عسل النحل وقليل من الماء واستخدامها كقطرة للأنف عند الحاجة يحسن جدا من الزكام والجيوب الأنفية.

الطريقة الثانية: الفلفل الأحمر حيث يمكن استخدام الفلفل الأحمر في علاج الجيوب الأنفية والتخفيف من ألم الزكام والصدع حيث يمكن طحنة وإضافة ملعقة منه على الماء وتناول هذا المشروب، أو من خلال وضعه على الطعام حيث يساعد على خفض التورم الناتج عن الجيوب الأنفية والزكام.

الطريقة الثالثة: يعتبر الثوم بمثابة علاج قوي ويمكن الاستفادة منه في تقليل ألام الجيوب الأنفية والتهابات الحلق حيث يمكن أن نغلي بعض فصوص الثوم ونقوم باستنشاق البخار المتصاعد من الماء، أو عن طريق إضافته في الطعام.

نصائح لمرضي الجيوب الأنفية

وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة أهم الطرق الطبيعية في علاج الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والتهاب الحلق، إليكم أهم النصائح التي يجب اتباعها لتجنب زيادة التعب بسبب هذه الأمراض.

على أصحاب الجيوب الأنفية وأمراض الجهاز التنفسي تجنب الخروج في الأماكن المليئة بالأتربة إلا للضرورة.

يجب أن يحافظ أصحاب الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي على شرب كمية كبيرة من الماء.