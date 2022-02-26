معجزة ملعقة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وعلاج الجفاف والشيب المبكر بدون رجعة

القرنفل له الكثير من الفوائد الهامة جدًا للشعر، فهو يستخدم في تنعيم الشعر بشكل رائع، كما أنه يساعد في فرد الشعر بدون أي أضرار بل بتحقيق أفضل النتائج والفوائد، ويساعد في تغذية فروة الرأس مما قد يساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع، ومن خلال متابعتنا سوف نعرض لكم أهم الوصفات التي يستخدم فيها القرنفل فى تطويل وتنعيم الشعر.

يساعد القرنفل فى تنعيم وتطويل الشعر، فهو له القدرة على إعطاء الشعر ملمس ناعم ولامع كما أنه يسرع من النمو ويقلل من التساقط الكثيف ويمنع التقصف، فالوصفه عبارة عن 2 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت السمسم وملعقة كبيرة من الحليب، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على الشعر لمدة ساعة، للحصول على شعر ناعم مفرود وسهل التسريح وله مظهر لامع وصحي .

أهم وصفات القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمة

خلطة زيت القرنفل مع زيت الزيتون

المكونات

ثلاث ملاعق من زيت القرنفل الطبيعي.

خمس ملاعق كبار من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

اخلطي الزيوت مع بعضها البعض جيدًا حتى تصبح متجانسة بالشكل المطلوب.

قومي بوضع الزيوت في وعاء، ثم رفعه على النار حتى يصبح الخليط دافئ.

وزعي كمية مناسبة من الخليط على شعرك جيدًا، مع التدليك المستمر لفروة الرأس.

قومي بوضع فوطة دافئة على الشعر واتركيها لمدة ثلاث ساعات.

يمكنك غسل الشعر بعد ذلك بإستخدام الشامبو والمياه الدافئة.

زيت القرنفل مع زيت جوز الهند

المكونات

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

اخلطي الزيوت مع بعضها، ولابد من رفعها على نار هادئة حتى تذوب مع بعضها البعض و تتجانس، وتصبح دافئة.

بعد الانتهاء من تدفئتها ارفعيها من النار وقومي بتوزيع الزيوت على فروة الرأس، ودلكي فروة الرأس جيدًا.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.

قومي بغسل شعرك جيدًا بعد مرور هذه المدة.

يمكنك استخدام هذه الوصفة لعدة مرات خلال الأسبوع لتحصلي على نتيجة مبهرة في وقت قصير.

خلطة القرنفل مع اللبن الحليب

المكونات

اربع كبار من القرنفل المطحون.

نصف من اللبن الحليب.

طريقة التحضير