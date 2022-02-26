يسبب الوفاة “خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة فإنه تحوله الى سم قاتل

لا شك أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد الصحية الخاصة بالبشرة والشعر وبعض الحميات الغذائية، كما أنه يعمل على تقديم العديد من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم بشكل عام، لكن ليس لا يوجد شر له مميزات فقط، بل لكل شي يوجد له مميزات وعيوب، كما أن لزيت الزيتون له بعض العيوب، والتأثير السلبي على الجسم، كما في بعض الأحيان يكون لزيت الزيتون بعض المخاطر على الجسم وقد يسبب العديد من المشاكل لبعض الفئات لذلك في هذا المقال سنقدم لكم ماهى الفئات التى لا ينصح بتناول زيت الزيتون لهم، وأيضا ما هي العادات السلبية التى لا يحب عليك فعلها أثناء تناول زيت الزيتون.

مخاطر زيت الزيتون على الجسم

لا ينصح الأطباء بتناول زيت الزيتون على الريق لأنه قد يسبب في في حموضة وأيضا بعض المشاكل في الجهاز الهضمي.

أيضا تناول زيت الزيتون على الريق قد يسبب في ارتفاع حاد في الدورة الدموية.

تناول زيت الزيتون والإفراط في تناوله قد يسبب ارتفاع في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الجلوكوز، كما يسبب في زيادة الوزن بسبب احتوائه على العديد من السعرات الحرارية.

تناول زيت الزيتون بكثرة قد يؤدي إلى مشاكل في البشرة منها اغلاق المسام الخاصة بالبشرة مما يسبب في وجود تراكم من الجراثيم وبعض الاشياء المضرة.

الفئات التى لا ينصح بتناول زيت الزيتون لهم

من أكثر الفئات التى لا ينصح بتناول زيت الزيتون لهم، مرضى القلب، يجب على مرضى القلب استشارة الأطباء قبل تناول زيت الزيتون، لأنه كما ذكرنا يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم مما يسبب في وجود مشاكل في القلب.