اتحداكي ان لم يبيض ايديكي مقشر ومبيض قوي لتبييض وتقشير اليديين وإزالة الجلد الميت نهائيا

يعتبر الليمون من الحمضيات التى تحتوى على فيتامين ج، فهو يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعمل على انقباض المسامات وتفتيح البشره، بالرغم من أنه له كثير من الفوائد لنزلات البرد و تقويه المناعه والعمل على تخلص الجسم من السموم الضارة، بل ولا يقتصر فقد على هذه المميزات إلا أنه يدخل فى العديد من الوصفات لتفتيح وشد البشره، فهو يساعد على حمايه البشرة من اشعه الشمس التى تؤدى لاسمرار البشرة، فهو يعمل كبديل لمستحضرات التجميل التى ترغب فى شرائها السيدات لتفتيح البشرة بأسعار باهظة، وسوف نعرض فى هذا المقال عده طرق لاستخدام الليمون فى وصفات تفتيح اليدين.

يوجد حل سحرى وفعال لتبييض وتقشير اليدين بشكل نهائي بدون اى مجهود ولا تكلفة، تتكون الوصفة الطبيعية من السكر والعسل مع عصير الليمون، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على اليدين وفركها جيدا ثم تشطف بالماء الفاتر تستخدم هذه الوصفة يوم بعد يوم للحصول على يدين بيضاء ونقية خاليه من القشور المتكونة عليها وتعطيها ملمس ناعم ولامع .

وصفه تبييض اليدين بالليمون

المكونات

نصف ليمونه.

معلقه كبيرة من الزبادى.

معلقه من ماء الورد.

معلقه نشا.

ربع معلقه من جلسرين.

الطريقه

نحضر وعاء ونضع بداخله الليمون والزبادى وماء الورد والنشا والجلسرين ونخلطهم معاً حتى يصبح القوام كريمى وليس سائلا، ثم يوضع على بشره اليدين ونتركه لمده عشر دقائق حتى يجف و نفرك اليدين جيداً ونغسل اليدين بماء فاتر ونجففها.

ثم نضع كريم مرطب على اليدين ونكرر هذه الوصفه مرتين فى الاسبوع وسوف نحصل على نتيجه من اول مره تلاحظين الفرق.

الطريقه الثانيه لتفتيح اليدين بالليمون

المكونات

هذه الوصفه بسيطه ومتوافر مكوناتها فى كل بيت، حيث تعمل على تفتيح وشد البشره، فالعسل مع الليمون يجعل البشره مشرقة ومتوهجة.

ليمون.

معلقه صغيرة عسل.

بضع قطرات من الماء النقى.

الطريقة

نخلط الليمون مع العسل ونضع بعض قطرات الماء حتى يلين العسل مع الليمون، ثم نقوم بغمس قطعه من القطن فى الخليط، ثم نقوم بفرده على بشرة اليدين، ثم نتركه على البشره حتى يجف، ثم نغسل اليدين بالماء الفاترونكرر هذه الوصفه عند الحاجه.

الطريقة الثالثة لتفتيح اليدين بالليمون

وهى من اسهل الطرق لأنها تعتمد ع مكون واحد فقط وهو الليمون.

المكونات

ليمونه

الطريقة