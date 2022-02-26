نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امسحي بها بشرتك 5 دقائق ولن تصدقي بياض وجهك ستصبحين زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل ما يشغل بال جميع الفتيات بلا إستثناء هو تفتيح البشرة وكيفية الحصول على بشرة بيضاء تكون صافية ونقية وخالية من أي مشكلة تتعلق بها، فمن المعروف أن البشرة السمراء من أكثر الأشياء التي تزعج أغلبية الفتيات وهذا اللون الداكن يظهر بالوجه بسبب عدة عوامل مختلفة، ومن ضمن هذه العوامل هي التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة حيث أنها تتسبب في وجود حروق بالبشرة، فترغب كل فتاة أن تعالج هذه الحروق وأيضا توجد أشياء غير مرغوب فيها على الوجه ومن أمثلة هذه الأشياء هي وجود الحبوب أو الهالات السوداء أو البثور أو وجود الرؤوس السوداء.

وأحيانا يوجد بالبشرة تجاعيد أو الخطوط الرفيعة فكل مشكلة منهم لها دور كبير في إزعاج الكثير من السيدات، وأنها تؤثر أيضا علي نفسية المرأة وتجعلها تشعر بالخجل والإحراج لذلك يقومون بإستخدام بعض الكريمات التي تساعد على ذلك، وكذلك تساعد على علاج كل هذه المشاكل ولكن إستخدامها قد يترك آثار سلبية على البشرة ومن ضمن هذه الآثار هي الحساسية وغيرها، لذلك من الأفضل أن نستخدم ماسكات أو خلطات طبيعية مثل ماسك الخيار فهو له دور كبير جدا في تبييض الوجه وإزالة كل البقع الداكنة والتصبغات التي توجد به، فهو يعد ماسك سحري ومميز بنتيجته القوية والجذابة ومفعوله الذي يدوم لفترات طويلة.

دائما تلجأ جميع الفتيات إلى إستخدام كل أنواع الماسكات لأنها تساعد على حل مشاكل كثيرة متعلقة بالبشرة ومن أهمها هي تفتيح البشرة السمراء، فلا يمكن أن نستخدم أي ماسك فيعمل علي هذا الشيء ولكن توجد ماسكات معينة يكون لها القدرة في الحصول على النتيجة المطلوبة ومنها ماسك الخيار.

يساهم الخيار مع الزبادي، على تفتيح وتبييض الوجه، باستخدامه كماسك يومى للحصول على بشرة نضرة وصحية فاتحة اللون خالية من القشور المتكونة عليها وتبقيها لامعة ونظيفة عالطول، كما أنها تساعد على التخلص من البقع السوداء، وازالة الرؤوس السوداء وتحافظ على نقاء البشرة ونضارتها والقضاء على الهلات السودا تحت العين كما أنها تساعد على تقوية وتغذية خلايا البشرة، فتبقيها فاتحه اللون .

مكونات ماسك الخيار لتبييض الوجه

مكونات الخلطة

ثمرة واحدة من الخيار.

ملعقتان صغيرتان من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

طريقة عمل ماسك الخيار لتبييض الوجه