أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة بطعم أحسن من الجاهز

يعد الكرواسون بالشوكولاتة من المخبوزات الفرنسية الشهيرة التي تقدم في وجبة الإفطار، ويتم حشو الكرواسون بكثير من الحشوات المتنوعة مثل الجبن والمربي والشوكولاتة أو يتم إعداده سادة بدون أي حشوات، وهو من المخبوزات التي يمكننا تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة في المنزل بطعم أحسن من الجاهز.

مكونات الكرواسون بالشوكولاتة



سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكرواسون بطعم أحسن من الجاهز:-

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة (20 جرام).

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا (5 جرام).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

5 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

الحشوة

قطع من الشوكولاتة.

لدهن الوجه

صفار بيضة

ملعقة كبيرة حليب.

ربع ملعقة صغيرة نسكافيه.

سمسم.

للتزيين

سكر بودرة.

كوب شربات.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الكرواسون بخطوات بسيطة كما يلي:-

في إناء عميق نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة وملعقتين كبيرتين من والسكر في كوب ونصف من الماء الدافئ ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وربع كوب من الزيت وملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم نقوم بإضافة خمس أكواب من الدقيق المتعدد الاستعمالات المخلوط بنصف ملعقة صغيرة من الملح بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية. نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم (16 قطعة) وتغطي وتترك في مكان دافئ لمدة 10 دقائق. ثم نفرد كرة من العجين على شكل دائرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونقوم بدهن الوجه بالزبدة المذابة. ثم نفرد قطعة ثانية من العجين بنفس الحجم وندهنها بالزبدة ثم نضعها فوق طبقة العجين الأولى. نضع طبقات العجين فوق بعضها حتى ننتهي من كل كمية العجين مع دهن كل طبقة بالزبدة ماعدا الطبقة الأخيرة ثم ندخلها الثلاجة لمدة 15 دقيقة ليسهل فردها. نخرج طبقات العجين من الثلاجة ونفردها دائرة ثم نقطعها مثلثات (16 مثلث) ونضع قطعة من الشوكولاتة ونلف قطع الكرواسون بدءًا من الناحية العريضة على شكل رول. ثم نضع الكرواسون في صينية مبطنة بورق الزبدة ويغطي ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمه. ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض المضاف إليه ملعقة كبيرة من الحليب وربع ملعقة صغيرة من النسكافيه ويزين بالقليل من السمسم ويخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج الكرواسون من الفرن ويترك ليبرد ثم يزين بالسكر البودرة ويدهن بالقليل من الشربات (اختياري).

طريقة عمل الشوكولاتة السائلة لحشو الكرواسون

المكونات

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

كوب حليب.

طريقة التحضير